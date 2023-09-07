Російські ЗМІ пишуть, що під російським Волгоградом в районі військової бази впав безпілотник. Це сталося біля селища Котлубань Городищенського району, передає 24 Канал.

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Поряд – центр обслуговування військових

За даними російських телеграм-каналів, безпілотник нібито спробував атакувати одну з військових частин о 02:39.

За попередніми даними, дрон був перехоплений силами міноборони. Також повідомляють, що руйнувань та постраждалих неначе немає.

Відомо, на околицях селища розташований центр матеріально-технічного обслуговування Південного військового округу Міноборони Росії.

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