Под залог в 3,5 миллиона: заместитель мэра Николаева вышел из СИЗО
16 августа 2021 , 17:55Читати новину українською
Источник:"Украинская правда"
Сергея Коренева и трех его предполагаемых сообщников выпустили из СИЗО. Всего за них внесли залог ориентировочно в 6 миллионов гривен.
Чиновника подозревают в хищении из бюджета почти 27 миллионов гривен. О том, что за подозреваемых внесли залог сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.
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Подозреваемого в коррупции заместителя мэра Николаева выпустили под залог
Чемерис рассказала, что еще на прошлой неделе за 4 фигурантов дела внесли необходимые залоги:
- 3,5 миллиона гривен за Коренева;
- чуть меньше миллиона гривен – за первого заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета Александра Брыжатого;
- 1,4 миллиона гривен – за депутата Одесского городского совета и директора частной фирмы Марину Лозовенко;
- 272 тысячи гривен – за директора частного предприятия Геннадия Свиридова.
Все 4 фигуранта дела вышли из СИЗО. Заместителя мэра обязали сдать загранпаспорта и носить электронный браслет. Секретарь суда сообщила, что другие фигуранты также имеют определенные обязанности.
Дело по почти 27 миллионам гривен
- Детективы НАБУ разоблачили на хищении 27 миллионов гривен должностных лиц Николаевского городского совета. Речь идет о завладении бюджетными средствами во время выполнения работ по реконструкции Соборной площади в Николаеве. Всего правоохранители подозревают в причастности к схеме 8 человек.
- Одного из фигурантов схемы задержали на границе с Венгрией. Речь идет о заместителе городского главы. Его задержали в международном пункте пропуска "Лужанка – Берегшурань". Он пытался покинуть территорию Украины. Впоследствии ему сообщили о подозрении.
- 12 августа суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей 60 дней или выходе под залог в 3,5 миллиона гривен.