Под завалами Института связи в Полтаве могут находиться 15 человек

Утром 3 сентября российская армия нанесла удар по Институту связи в Полтаве. По состоянию на вечер там продолжают работы по ликвидации последствий попаданий.

К сожалению, количество погибших и раненых продолжает расти. Местные власти говорят, что под завалами все еще находятся люди.

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Атака России на Полтаву

Как сообщил в 18:20 председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, под завалами могут находиться 15 человек.

Известно о 50 погибших и более 235 травмированных людей,

– сказал чиновник.

Пронин отметил, что из-под завалов деблокировали уже 11 человек, им оказывают всю необходимую помощь в медучреждениях области. Всего удалось спасти 25 человек. В то же время уже несколько раз работы останавливали из-за новых воздушных тревог.

Как рассказал в эфире телемарафона пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий, периодически проводятся минуты тишины, чтобы услышать людей, которые могут находиться под завалами. Работают и специалисты, специализирующиеся на высотных работах и также проводят разборы. Привлечены кинологи. Также отметил, что продолжается демонтаж конструкций с 3 по 6 этаж, привлечено тяжелую инженерную технику. Сейчас обследовано и вывезено 440 тонн материалов.

Ранее глава МВД Игорь Клименко отмечал, что спасательные службы с учетом безопасности будут работать, пока не убедятся, что деблокировали из-под завалов всех людей.

В то же время многие неравнодушные обратились к станциям сбора крови, чтобы помочь пострадавшим. Это сделали уже более 150 полтавчан. Удалось обеспечить кровью всех, кто в этом нуждался.

В Полтавской области с 4 сентября объявлен трехдневный траур.