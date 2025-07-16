Под завалами, вероятно, есть люди: сколько жертв и пострадавших после атаки по "Авроре" в Доброполье
- Россияне в среду, 16 июля, атаковали Доброполье.
- Оккупанты ударили по торговому центру, применив 500-килограммовую авиабомбу.
- В результате вражеского удара есть погибшие и пострадавшие.
Российские оккупанты ударили по торговому центру в Доброполье. К сожалению, в результате вражеских действий есть погибшие и пострадавшие.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Вадима Филашкина, главу Донецкой ОГА.
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Сколько людей погибло и пострадало в результате удара по Доброполью?
Филашкин сообщил, что российские оккупанты ударили по торговому центру в центре города. Известно о 30 поврежденных торговых точек, 6 многоэтажек и 8 автомобилей.
Вражеские силы для удара применили 500-килограммовую авиабомбу.
Вероятно, под завалами до сих пор остаются люди – поиск уцелевших продолжается, о чем указал глава ОВА.
По состоянию на 19:24 по данным Донецкой областной прокуратуры, по меньшей мере 2 погибших и 17 гражданских ранены.
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К слову, в ночь на 16 июля противник атаковал Украину баллистической ракетой Искандер-М из Крыма, а также 400-ми ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Основные направления удара – Кривой Рог, Харьков, Винница.