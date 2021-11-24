Подачу газа не прекратят: "Газпром" дал Молдове отсрочку на оплату 74 миллионов долларов долга
24 ноября 2021 , 18:39Читати новину українською
Источник:Интерфакс
Российский "Газпром" заявил, что предоставил Молдове отсрочку оплаты 74 миллионов долларов долга за газ. Эту сумму страна должна уплатить до 26 ноября.
Согласно предварительным договоренностям, оплату должны были осуществить 22 ноября. О новых уступках заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.
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Российский "Газпром" дал отсрочку Молдове на оплату за газ
"Газпром" не будет прекращать поставки газа в Молдову из-за несвоевременной оплаты. Куприянов заявил, что:
- "правительство Молдовы обратилось к "Газпрому" с просьбой не прекращать поставки газа с сегодняшнего (речь идет о 24 ноября – 24 канале) дня;
- молдавская сторона полностью признает правомерность действий "Газпрома" и обязуется осуществить платежи в пятницу, 26 ноября".
Представитель российской компании объяснил, что "Газпром" согласился с этой просьбой". Однако ожидают, что Молдова сдержит слово.Обратите внимание! 23 ноября Молдова заявила, что погасит долг перед "Газпромом", чтобы не допустить прекращения поставок газа. На это правительство выделит почти 80 миллионов долларов.
Ультиматум компании "Газпром" в отношении Молдовы: коротко
- 22 ноября Молдова должна была уплатить "Газпрому" 74 миллиона долларов. Это оплата за газ, потребленный в октябре, и предоплата за ноябрь. Однако деньги на счета не поступили.
- 22 ноября российский "Газпром" пригрозил Молдове прекращением поставки газа и дал стране 48 часов для оплаты.
- 24 ноября "Газпром" в очередной раз пригрозил и заявил – если платеж не поступит до конца дня 24 ноября, то компания прекратит поставку топлива в Молдову.
- Кстати, в октябре Молдова и Россия подписали газовый договор на 5 лет. В нем прописана цена российского газа ориентировочно 450 долларов за тысячу кубометров.