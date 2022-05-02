Подарок Путину: ЕС объявит о 6 пакете санкций против России до 9 мая
Источник:твиттер Рикарда Йозвяка
Шестой пакет санкций против России и Беларуси представят послам ЕС уже к среде, 4 мая. Объявить новые ограничения для стран должны до 9 мая.
Новость в соцсети сообщил Рикард Йозвяк – брюссельский корреспондент. Никаких деталей он пока не раскрыл.
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Шестой пакет ЕС против России и Беларуси должны представить послам ЕС к среде (4 мая – 24 канал) с целью его принятия до 9 мая,
– написал Йозвяк.
Ранее Пятрас Ауштрявичюс – депутат Европарламента – сообщил, что этот пакет санкций должен больно ударить по стране-оккупанту.
Детали от ОП
Андрей Ермак – глава Офиса Президента – сообщил, что Еврокомиссия может предложить шестой пакет санкций на обсуждение уже 3 мая. По данным Politico, новый пакет ограничений содержит поэтапное нефтяное эмбарго.
Кроме того, под санкциями могут оказаться российские банки.
"Импорт российской нефти планируют поэтапно запретить до конца года. Для Венгрии и Словакии может заработать определенная формула исключений, учитывая трудности с диверсификацией для этих государств", – заявил Ермак.
Тихановская о санкциях против Беларуси
Светлана Тихановская – лидер белорусской оппозиции – во время встреч с Госдепартаментом США и членами Конгресса призвала ввести против Беларуси такие же санкции, как против России. По словам политики, это необходимо сделать, чтобы страна-оккупант не могла обойти ограничения.
Кроме того, Тихановская предоставила Штатам доказательства, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко принимает участие в войне против Украины. Политик заявила: речь идет о "массивных доказательствах" запуска ракет и перемещения российской техники на территории Беларуси.
Тихановская подчеркнула, что она не верит, что белорусская армия приняла участие в запуске ракет в сторону Украины. В то же время, Лукашенко отдал свои земли в пользование Владимиру Путину.
Тихановская отметила, что по силе санкции против России и Беларуси должны быть идентичными. В то же время, они должны отличаться по структуре. По словам политика, ряд ограничений необходимо направить против белорусских государственных банков и предприятий.
Лидер белорусской оппозиции подчеркнула: Россия использует Беларусь, чтобы обойти санкции. Тихановская отметила, что мировая война, которой так боятся, уже идет. Сейчас идет борьба между автократией и демократией.
Что ждет Россию дальше
В Офисе Президента рассказали, что в дальнейшем будет ждать Россию. Михаил Подоляк – советник главы ОП – подчеркнул: дальнейшая судьба Москвы – тотальная экономическая изоляция. В настоящее время идет работа над введением полного эмбарго на российскую нефть. Кроме того, нужно, чтобы Россию добавили в список стран, которые финансируют терроризм.
Большинство стран откажутся от российских энергоносителей. Это – неизбежно. России придется заплатить за свою агрессию.
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