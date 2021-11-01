Подарок России: позиция Байдена о ядерном оружии настораживает союзников

1 ноября 2021 , 08:35
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Источник:

Financial Times

Президент США Джо Байден намерен сменить ядерную политику Штатов, одобрив принцип о неприменении оружия первыми. Американские союзники озабочены таким вариантом.

Такая позиция исключает превентивный ядерный удар. Это может свести на нет усилия по сдерживанию России и Китая.

Кстати, Американские СМИ опубликовали карту "горячих точек", с которых может начаться третья мировая

"Огромный подарок для России и Китая"

Опасения выражают Великобритания, Франция, Германия, Япония и Австралия. Союзники считают, что такие изменения ослабят "ядерный зонтик". Это может стать "огромным подарком для России и Китая".

Поэтому союзники не хотят, чтобы США ограничивались возможностью использования ядерного оружия только для сдерживания нападения или для нанесения ответного удара.

Продолжается обсуждение

  • Союзники вроде бы собирались поднять эту тему на встрече с Байденом во время саммита лидеров Группы 20, который состоялся в Риме 30 – 31 октября.
  • Министр обороны США Ллойд Остин отмечал, что союзники в штаб-квартире НАТО прилагали немалые усилия, пытаясь предотвратить какие-либо существенные изменения в ядерной политике США.
  • Спикер Пентагона Джон Кирби рассказал, что обзор ядерного потенциала должен быть завершен до конца года.
Обратите внимание! СМИ писали, что в августе 2021 года Китай осуществил тестовый запуск гиперзвуковой ракеты с ядерным зарядом, которой удалось обогнуть весь земной шар на низкой орбите. В Пентагоне отреагировали и назвали это "очень тревожным событием".
Автор: Ольга Музика