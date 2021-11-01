Подарок России: позиция Байдена о ядерном оружии настораживает союзников
1 ноября 2021 , 08:35Читати новину українською
Источник:Financial Times
Президент США Джо Байден намерен сменить ядерную политику Штатов, одобрив принцип о неприменении оружия первыми. Американские союзники озабочены таким вариантом.
Такая позиция исключает превентивный ядерный удар. Это может свести на нет усилия по сдерживанию России и Китая.
Кстати, Американские СМИ опубликовали карту "горячих точек", с которых может начаться третья мировая
"Огромный подарок для России и Китая"
Опасения выражают Великобритания, Франция, Германия, Япония и Австралия. Союзники считают, что такие изменения ослабят "ядерный зонтик". Это может стать "огромным подарком для России и Китая".
Поэтому союзники не хотят, чтобы США ограничивались возможностью использования ядерного оружия только для сдерживания нападения или для нанесения ответного удара.
Продолжается обсуждение
- Союзники вроде бы собирались поднять эту тему на встрече с Байденом во время саммита лидеров Группы 20, который состоялся в Риме 30 – 31 октября.
- Министр обороны США Ллойд Остин отмечал, что союзники в штаб-квартире НАТО прилагали немалые усилия, пытаясь предотвратить какие-либо существенные изменения в ядерной политике США.
- Спикер Пентагона Джон Кирби рассказал, что обзор ядерного потенциала должен быть завершен до конца года.