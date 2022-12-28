Болезненные, щемящие, правдивые: фотографии из Украины попали в подборку фото года NYT

Одно из самых популярных американских изданий The New York Times опубликовало свою ежегодную подборку фотографий года. В этом году многие фотографии были посвящены событиям в Украине.

Оно неудивительно, ведь бесчеловечный террор и произвол в самом центре Европы просто не могли остаться незамеченными. Какие именно фотографии попали в годичную подборку, рассказывает 24 канал.

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Какие фотографии, освещающие войну в Украине, попали в подборку

Болезненные для всего цивилизованного мира кадры с полномасштабной войны в Украине, которую 24 февраля цинично начала Россия, попали в ежегодную подборку издания The New York Times. Более того, события этого года в Украине стали ее главной темой.

В последнее время каждый год кажется созданием новой истории: сначала – пандемия, убившая миллионы людей, затем – мятеж в Капитолии США. В 2022 году – это война, с пугающими отзвуками разрушительных мировых войн 20 века, объяснил исполнительный директор NYT Джозеф Кан.

Хотя война в Украине была не единственной историей этого года, она была наиболее господствующей – фотографы для The Times представили около 16 000 снимков, часто в обстоятельствах, угрожавших их жизни,

– утверждает Джозеф Кан.

В фотороботах из сборника освещены зверства в Буче и Ирпене, последствия ракетных обстрелов украинских городов, жизнь украинцев в новых военных реалиях, их горение за убитыми. Фотографии навсегда задокументировали преступления россиян, за которые они обязательно будут наказаны.

Часть фотографий, вошедших в фотографии года по версии издания / Фото из подборки The New York Times

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