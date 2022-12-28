Болезненные, щемящие, правдивые: фотографии из Украины попали в подборку фото года NYT
Источник:The New York Times
Одно из самых популярных американских изданий The New York Times опубликовало свою ежегодную подборку фотографий года. В этом году многие фотографии были посвящены событиям в Украине.
Оно неудивительно, ведь бесчеловечный террор и произвол в самом центре Европы просто не могли остаться незамеченными. Какие именно фотографии попали в годичную подборку, рассказывает 24 канал.
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Какие фотографии, освещающие войну в Украине, попали в подборку
Болезненные для всего цивилизованного мира кадры с полномасштабной войны в Украине, которую 24 февраля цинично начала Россия, попали в ежегодную подборку издания The New York Times. Более того, события этого года в Украине стали ее главной темой.
В последнее время каждый год кажется созданием новой истории: сначала – пандемия, убившая миллионы людей, затем – мятеж в Капитолии США. В 2022 году – это война, с пугающими отзвуками разрушительных мировых войн 20 века, объяснил исполнительный директор NYT Джозеф Кан.
Хотя война в Украине была не единственной историей этого года, она была наиболее господствующей – фотографы для The Times представили около 16 000 снимков, часто в обстоятельствах, угрожавших их жизни,
– утверждает Джозеф Кан.
В фотороботах из сборника освещены зверства в Буче и Ирпене, последствия ракетных обстрелов украинских городов, жизнь украинцев в новых военных реалиях, их горение за убитыми. Фотографии навсегда задокументировали преступления россиян, за которые они обязательно будут наказаны.
Часть фотографий, вошедших в фотографии года по версии издания / Фото из подборки The New York Times
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The Guardian признали украинца Евгения Малолетку фотографом года
- Украинского фотокорреспондента Евгения Малолетко избрали лучшим фотографом 2022 года по версии издания The Guardian. Фотограф известен десятками фотографий, сделанных после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
- По данным издания, Евгений был членом команды Associated Press и автором самых красноречивых фотографий о войне в Украине. С первых часов оккупации Евгений находился в Мариуполе со своей командой.
- В течение 20 дней он фиксировал там преступления россиян, однако впоследствии вынужден был уехать, потому что оккупанты начали разыскивать его и команду. 15 марта 2022 года он уехал из Мариуполя с гуманитарной колонной.