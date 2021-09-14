Поддержат 4 западные страны, – военный эксперт о полномасштабной войне с Россией

Россия стягивает военную технику в Беларусь, что является реальной угрозой для Украины. Владимир Зеленский не исключает полномасштабной войны. Однако в таком случае Украину поддержит не весь Запад.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал спикер международного разведывательного сообщества InformNapalm, военный эксперт Михаил Макарук. Он отметил, что сейчас можно говорить о поддержке от 4 государств.

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В частности, речь идет о стратегических союзниках Польше и Литве, для которых Россия – это также головная боль.

Кроме них, будет Великобритания и Турция,

– заверил Макарук.

По его словам, Турция имеет свои амбиции. В то же время Великобритания имеет позицию – нельзя поднимать руку и травить граждан.

Где будут Германия, Франция и США

Макарук слабо верит в совместную контрреакцию с Западом.

Слабо в это верю по одной простой причине: немцы и французы уже продались русским. Это факт,

– заявил Макарук.

Он также считает, что США определили одного стратегического противника – это Китай. Россия их больше не интересует.

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