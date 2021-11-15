Поддержат ли "слуги" отставку Ткаченко: что говорит Корниенко
Источник:24 канал
"Слуга народа" решила удовлетворить заявление об отставке министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко. Однако пока фракция не обсуждала кандидатуру на вакантное кресло министра.
О том, что "слуги народа" решили все же поддержать отставку Ткаченко, на брифинге заявил вице-спикер Верховной Рады, нардеп Александр Корниенко.
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"Слуги" поддержат отставку Ткаченко
Все заявления по собственному желанию мы удовлетворяем. Такая у нас практика. Если есть заявление и будет комитет, то оно может быть рассмотрено,
– сообщил Корниенко.
Он добавил, что сейчас фракция не обсуждала потенциальные кандидатуры на должность министра культуры в случае отставки Ткаченко. "Это точно не обсуждалось. Это было неожиданностью", – уточнил вице-спикер Рады.
Напомним, 11 ноября стало известно, что Александр Ткаченко собрался в отставку с поста министра культуры.
Заявление Ткаченко об отставке из главы Минкульта: основное
- Слухи о вероятном увольнении политика распространялись еще с сентября 2021 года. Тогда СМИ писали, что должностным лицом якобы недовольны в команде Зеленского.
- Вероятным преемником на посту тогда называли Ростислава Карандеева, который является госсекретарем ведомства.
- 10 ноября СМИ написали, что Ткаченко может подать в отставку, потому что правительство поддержало отделение Госкино от Министерства культуры и информационной политики.
- На следующий день появилось и заявление министра, в котором политик указал несколько причин своего решения. Отделение Госкино он назвал "нелогичным". Ткаченко вспомнил и бюджет на культуру и перипетии с созданием Госслужбы и Госинспекции по охране культурного наследия.