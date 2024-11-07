Поддержим, если Зеленский захочет, сроки навязывать не будем, – США о переговорах с Россией

В США заявили, что поддержат Владимира Зеленского, если тот изъявит желание начать мирные переговоры с Россией.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Государственного департамента США Мэтью Миллера.

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"Если президент Зеленский решит, что пришло время переговоров с Россией, соответственно, мы поддержим это. И это не то, к чему США или любая другая страна будут давить или подталкивать", – отметил Миллер.

При этом, по его словам, США поддержат Зеленского в любых процессах по обеспечению справедливого и длительного мира. Но конечное решение будет принимать именно он, не они.

Зеленскому не нужен "мир", который предлагает Путин

По словам госдепа, зато Владимир Путин не демонстрирует никаких признаков готовности к переговорам, кроме тех требований, устраивающих именно его, с захватом все большей территории Украины.

И добавил, что это не те переговоры, в которых заинтересован президент Украины Владимир Зеленский, "и не должен быть заинтересован".