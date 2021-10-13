Поддерживаем постоянную связь, – Кулеба о ситуации с Саакашвили

В украинском МИДе заверили, что поддерживают постоянную связь с Михеилом Саакашвили, который находится под стражей в Грузии. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, пока ищут наиболее оптимальный алгоритм в этом деле.

Об этом Кулеба сообщил во время брифинга. Министр подчеркнул, что беспрепятственный доступ к Саакашвили имеют его адвокаты и консул.

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Дипломаты четко выяснили позицию Саакашвили, – Кулеба

Было несколько разговоров с ним (Саакашвили – 24 канал), где мы выяснили четко его позицию, и мы знаем позицию адвокатов. Мы изучаем юридическую сторону этого дела, выбираем наилучший алгоритм,

– рассказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что Саакашвили – гражданин Украины, а Украина своих граждан не бросает. Среди путей решения ситуации – возможна не только экстрадиция, но и другие. Как только их найдут, заметил Кулеба, сразу сообщат общественности.

Саакашвили на днях перевели в одиночную камеру

Отметим, что на днях Саакашвили перевели в одиночную камеру. Грузинские власти сообщают, что таково желание самого политика. Также представители пенитенциарной системы уверяют, что врачей к задержанному пускают, и они уже несколько раз у него были.

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