"Поддерживаем созыв ТКГ и введение "тишины": Зеленский снова поговорил с Макроном

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Украинский лидер рассказал французскому коллеге о текущей ситуации безопасности.

Деталями разговора Зеленский поделился в соцсети. Он подчеркнул, что рассказал Макрону о новых провокационных обстрелах.

Заметьте Сейчас не время для колебаний, – Кулеба призвал ЕС предоставить Украине перспективу членства

Выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем безотлагательный созыв ТКГ и немедленное введение режима тишины,

– подытожил Зеленский.

Это – второй телефонный разговор Макрона и Зеленского за последние 24 часа. Президенты 19 февраля обсудили "обострение на фронте".

Украинский лидер проинформировал Макрона о гибели украинских героев на Донбассе. Также Зеленский рассказал об обстреле украинских политиков и международных журналистов.

Макрон разговаривал с Путиным

Президент Франции 20 февраля позвонил главе Кремля Владимиру Путину. Разговор длился более 1,5 часов. Впоследствии в Париже его назвали "последним возможным и необходимым усилием во избежание большой войны в Украине".

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, поэтому мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Выступление президента Украины на Мюнхенской конференции по безопасности: смотрите видео

Пост Зеленского:

В продолжение вчерашнего разговора проинформировал

@EmmanuelMacron

о текущей ситуации безопасности и новых провокационных обстрелах. Выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем безотлагательный созыв ТКГ и немедленное введение режима тишины.