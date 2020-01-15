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      Поддерживаете ли вы легализацию игорного бизнеса: опрос

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      Как украинцы относятся к легализации игорного бизнеса / censor.net.ua

      Депутаты не приняли закон о легализации игорного бизнеса 20 декабря, после чего более 5 тысяч игорных заведений по всей Украине закрыли. Сегодня нардепы могут проголосовать за законопроект в первом чтении. 24 канал предлагает вам высказать свое мнение в опросе.

      Закон о легализации игорного бизнеса в Украине предусматривает, что заниматься им могут только 3-5 звездочные отели.

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      Премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что в Украине не будет игорных заведений
      под руководством Национальных лотерей и призвал сообщать о предполагаемых случаях возобновления работы подобных учреждений.

       

      Что известно о ситуации с игорным бизнесом в Украине

       

      • 20 декабря Кабмин принял решение, которое запретило заниматься игорным бизнесом под прикрытием государственных лотерей. Впоследствии соответствующее постановление появилось на сайте правительства.
      • Накануне Рада попыталась проголосовать за законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине. Он предполагает, что заниматься этим бизнесом можно будет только в 3-5-звездочных отелях. Для этого надо получить соответствующую государственную лицензию. Однако нардепам не хватило голосов для принятия законопроекта в первом чтении. Поэтому документ отправили на доработку.
      • В ночь на 20 декабря сотрудники СБУ разоблачили сразу 43 подпольных игорных заведения в шести областях Украины.
      • Утром 20 декабря премьер-министр Алексей Гончарук провел внеочередное заседание Кабмина. На нем решался вопрос борьбы с нелегальным игорным бизнесом. По результатам заседания Гончарук заявил, что с бизнесом будет покончено.
      • ​Впоследствии министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что все игорные заведения закроют.
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      Теги: Новости Украины Опрос 24 Игорный бизнес
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