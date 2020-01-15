Поддерживаете ли вы легализацию игорного бизнеса: опрос

Депутаты не приняли закон о легализации игорного бизнеса 20 декабря, после чего более 5 тысяч игорных заведений по всей Украине закрыли. Сегодня нардепы могут проголосовать за законопроект в первом чтении. 24 канал предлагает вам высказать свое мнение в опросе.

Закон о легализации игорного бизнеса в Украине предусматривает, что заниматься им могут только 3-5 звездочные отели.

Читайте также: Как украинцы относятся к игорному бизнесу: опрос

Премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что в Украине не будет игорных заведений

под руководством Национальных лотерей и призвал сообщать о предполагаемых случаях возобновления работы подобных учреждений.

Что известно о ситуации с игорным бизнесом в Украине