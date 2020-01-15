Чи підтримуєте ви легалізацію грального бізнесу: опитування

Депутати не прийняли закон про легалізацію грального бізнесу 20 грудня, після чого понад 5 тисяч гральних закладів по всій Україні закрили. Сьогодні нардепи можуть проголосувати за законопроєкт у першому читанні. 24 канал пропонує вам висловити свою думку стосовно цього в опитуванні.

Закон про легалізацію грального бізнесу в Україні передбачає, що займатися ним можуть тільки 3-5 зіркові готелі.

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Прем’єр-міністр Олексій Гончарук запевнив, що в Україні не буде гральних закладів під проводом Національних лотерей і закликав повідомляти про ймовірні випадки поновлення роботи подібних установ.

Що відомо про ситуацію з гральним бізнесом в Україні