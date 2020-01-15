Чи підтримуєте ви легалізацію грального бізнесу: опитування
Депутати не прийняли закон про легалізацію грального бізнесу 20 грудня, після чого понад 5 тисяч гральних закладів по всій Україні закрили. Сьогодні нардепи можуть проголосувати за законопроєкт у першому читанні. 24 канал пропонує вам висловити свою думку стосовно цього в опитуванні.
Закон про легалізацію грального бізнесу в Україні передбачає, що займатися ним можуть тільки 3-5 зіркові готелі.
Читайте також: Як українці ставляться до грального бізнесу: опитування
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук запевнив, що в Україні не буде гральних закладів під проводом Національних лотерей і закликав повідомляти про ймовірні випадки поновлення роботи подібних установ.
Що відомо про ситуацію з гральним бізнесом в Україні
- 20 грудня Кабмін ухвалив рішення, яке заборонить займатися гральним бізнесом під прикриттям державних лотерей. Згодом відповідна постанова з'явилася на сайті уряду.
- Напередодні Рада спробувала проголосувати за законопроєкт про легалізацію грального бізнесу в Україні. Він передбачає, що займатися цим бізнесом можна буде лише у 3-5-зіркових готелях. Для цього треба отримати відповідну державну ліцензію. Проте нардепам не вистарчило голосів для ухвалення законопроєкту в першому читанні. Тож документ відправили на доопрацювання.
- У ніч на 20 грудня співробітники СБУ викрили одразу 43 підпільні гральні заклади в шести областях України.
- Вранці 20 грудня прем'єр-міністр Олексій Гончарук провів позачергове засідання Кабміну. На ньому вирішувалося питання боротьби з нелегальним гральним бізнесом. За результатами засідання Гончарук заявив, що з бізнесом буде покінчено.
- Згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що усі гральні заклади закриють з 16 години.