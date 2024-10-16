Немцам недостаточно объяснили важность поддержки Украины, - Шольц

Жители Германии продолжают ставить под вопрос военную помощь Украине. Канцлер считает, что обществу не объяснили важность поддержки украинцев.

Об этом рассказывает Олаф Шольц для интервью Schweriner Volkszeitung. По его словам жители разных регионов Германии начали все больше ставить под сомнение целесообразность оказания помощи Украине.

Смотрите также Кандидат в канцлеры Германии заявил, что готов поставить Украине ракеты Taurus

Почему немцы сомневаются в важности поддержки Украины

Шольц отметил, что ранее такие вопросы почти не поднимались в медиа. Именно это привело к недостатку общественных дискуссий на эту тему. В противном случае, немцы бы лучше понимали важность поддержки украинцев – отмечает канцлер.

Меня как канцлера просто спросили, почему я не поставил бы больше оружия в Украину еще быстрее. Однако вопрос о том, правильно ли это вообще, почти не задавался. И я забыл объяснить, почему важно поддерживать Украину, оставаясь уравновешенным, то есть не делать всего того, чего некоторые громко требует,

– объяснил Шольц.

Обратите внимание! Он также подтвердил, что его позиция по поставкам Украине дальнобойных ракет Taurus и использования немецкого оружия для ударов вглубь России остается неизменной.

Напомним, в конце сентября Шольц в очередной раз выступил против предоставления Украине крылатых ракет Taurus.