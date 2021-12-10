Поддерживают ли украинцы идею Зеленского об экономическом паспорте

Более половины украинцев не слышали ежегодного обращения президента Владимира Зеленского в Верховную Раду 1 декабря. А о его инициативе по экономическому паспорту украинца слышали 40% людей.

Почти полностью обращение президента слышали 14% опрошенных, а 34% вообще не знают, о чем идет речь. Такие результаты показал социологический опрос, проведенный 6 – 8 декабря.

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Как украинцы относятся к инициативе Зеленского

Положительно идею с экономическим паспортом воспринимают более половины респондентов – 53%. Отрицательно к инициативе президента относятся 16%, а нейтрально 28%. Еще 3% затруднились ответить.

Среди тех, кому известно об инициативе Зеленского об экономическом паспорте, поддерживают ее 62% людей, а четверть не поддерживают.

Другие опросы украинцев

Опрос КМИС показал, что почти половина украинцев не поддерживают идею введения двойного или множественного гражданства в Украине. Соответствующий законопроект в парламент внес Владимир Зеленский.

По ноябрьским данным КМИС 32,8% украинцев поддерживали введение военного положения, не поддерживали – 58,1%, а затруднились ответить на этот вопрос 9% респондентов.

35% украинцев считают более чем вероятным, что Украину могут вовлечь в кризис с беженцами на границе Беларуси и Польши. Такие результаты показал социологический опрос, проведенный 1 – 7 декабря.

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Участие в опросе приняли 2500 украинцев от 18 лет. Метод опроса – телефонные интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности: не более 2,0.