Поддерживают ли украинцы идею Зеленского об экономическом паспорте

10 декабря 2021 , 12:44
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Источник:

"Рейтинг"

Более половины украинцев не слышали ежегодного обращения президента Владимира Зеленского в Верховную Раду 1 декабря. А о его инициативе по экономическому паспорту украинца слышали 40% людей.

Почти полностью обращение президента слышали 14% опрошенных, а 34% вообще не знают, о чем идет речь. Такие результаты показал социологический опрос, проведенный 6 – 8 декабря.

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Как украинцы относятся к инициативе Зеленского

Положительно идею с экономическим паспортом воспринимают более половины респондентов – 53%. Отрицательно к инициативе президента относятся 16%, а нейтрально 28%. Еще 3% затруднились ответить.

Среди тех, кому известно об инициативе Зеленского об экономическом паспорте, поддерживают ее 62% людей, а четверть не поддерживают.

Обратите внимание! Участие в опросе приняли 2500 украинцев от 18 лет. Метод опроса – телефонные интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности: не более 2,0.

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Автор: Олег Терещенко