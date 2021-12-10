Майже повністю звернення президента чули 14% опитаних, а 34% взагалі не знають про що йде мова. Такі результати показало соціологічне опитування, яке провели 6 – 8 грудня.

До теми Опитування: для половини українців основне джерело доходу – зарплата

Як українці ставляться до ініціативи Зеленського

Позитивно ідею з економічним паспортом сприймають більше половини респондентів – 53%. Негативно до ініціативи президента ставляться 16%, а нейтрально 28%. Ще 3% важко відповісти.

Серед тих, кому відомо про ініціативу Зеленського про економічний паспорт, її підтримують 62% людей, а чверть не підтримують.

Зверніть увагу! Участь в опитуванні взяли 2500 українців віком від 18 років. Метод опитування – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності: не більше 2,0. Інші опитування українців Опитування КМІС показало, що майже половина українців не підтримує ідею запровадження подвійного чи множинного громадянства в Україні. Відповідний законопроєкт до парламенту вніс Володимир Зеленський.

За листопадовими даними КМІС 32,8% українців підтримували запровадження воєнного стану, не підтримували – 58,1%, а не змогли відповісти на це запитання 9% респондентів.

35% українців вважають більш ніж ймовірним те, що Україну можуть втягнути у кризу з біженцями на кордоні Білорусі та Польщі. Такі результати показало соціологічне опитування, яке провели 1 – 7 грудня.

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