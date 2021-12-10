Майже повністю звернення президента чули 14% опитаних, а 34% взагалі не знають про що йде мова. Такі результати показало соціологічне опитування, яке провели 6 – 8 грудня.
До теми Опитування: для половини українців основне джерело доходу – зарплата
Як українці ставляться до ініціативи Зеленського
Позитивно ідею з економічним паспортом сприймають більше половини респондентів – 53%. Негативно до ініціативи президента ставляться 16%, а нейтрально 28%. Ще 3% важко відповісти.
Серед тих, кому відомо про ініціативу Зеленського про економічний паспорт, її підтримують 62% людей, а чверть не підтримують.
Це може вас зацікавити – аналіз екватора політичної каденції Зеленського: дивіться відео