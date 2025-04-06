ВСУ – лучшая гарантия безопасности: в ISW оценили, что может сдержать Россию после перемирия

После перемирия главным гарантом безопасности для Украины будут оставаться ВСУ. Особенно эффективно украинское войско сможет защищать государство, если международные партнеры будут поддерживать высокий уровень обороноспособности.

Мощность армии Украины отмечают представители Европейского Союза и НАТО. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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ВСУ могут в дальнейшем сдерживать россиян

В отчете Института говорится, что украинская армия, подкрепленная европейскими гарантиями безопасности, эффективнее любого иностранного контингента, сможет сдержать возможную российскую агрессию и обеспечивать долгосрочный мир в Украине и Европе.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте дал интервью украинскому изданию и заявил, что "первым уровнем" гарантий безопасности для Украины должны быть украинские войска, которые, по словам Рютте, являются "первой линией обороны в сдерживании",

– пишут в ISW.

Франция, Великобритания и Италия сейчас думают, какие гарантии безопасности можно предоставить Украине после заключения мирного соглашения. В частности, в Европе предполагают, что Франция и Великобритания в сотрудничестве с ВСУ будут работать над определением "операций успокоения" для сдерживания России. Европейские государства НАТО могут стать ключевыми в вопросах помощи Украине, в частности с помощью инвестиций.

Институт также отмечает, что требования России по "демилитаризации" Украины противоречат усилиям президента США Дональда Трампа достичь длительного мира в Украине. Ведь Украина после завершения войны должна иметь такое же сильное войско, как сейчас.