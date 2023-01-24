В Бородянке Орбан лучше увидел бы, что такое Россия, чем в Москве, – Дещица

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан известен своей пророссийской позицией. В то же время красноречиво ему могла бы продемонстрировать то, чем на самом деле является Россия, например, поездка в Бородянку или Харьков.

Об этом 24 Каналу сказал украинский дипломат, глава МИД Украины (в 2014 году), посол Украины в Польше (2014 – 2022 годы) Андрей Дещица. По его мнению, тогда позиция Будапешта касаемо российской агрессии в Украине изменится.

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Бородянка или Бахмут показали бы Орбану, что такое Россия

Дещица отметил, что и Орбан, и Сиярто, и Венгрия – это твердый орешек, который нужно разбить, чтобы эта страна изменила свою позицию. В то же время, на Будапешт могут повлиять реалии войны. Было бы хорошо, в частности, чтобы венгерский премьер посетил Украину и своими глазами увидел, что такое Россия.

Чтобы он не ехал в Москву, а поехал в Бородянку, Харьков или Бахмут и увидел, что такое Россия. Я думаю, что тогда его позиция изменится,

– подчеркнул украинский дипломат.

Дещица сказал, что может изменить позицию Венгрии по отношению к России: смотрите видео

В то же время, он не исключил того, что от российской агрессии в Украине могут пострадать и венгры. А известно, что правительство Орбана очень сильно поддерживает и переживает за венгерское меньшинство в нашей стране. Это также повлияет на Будапешт и покажет, чем на самом деле сейчас является Россия, а именно – что она угроза для всех и никакие договоренности не сработают.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно критиковал Европу за санкции против России, ведь, по его мнению, они не ослабляют Россию и не помогают Украине. Но они только вредят Евросоюзу.

Венгрия заявила, что планирует исключить девять человек из списка западных санкций, введенных через полномасштабное вторжение России в Украину. Речь идет о Викторе Рашникове, Алишере Усманове, Петре Авене и других. Будапешт намерен возобновить выдачу виз и разморозить активы упомянутых лиц.

Министр иностранных дел Венгрии заявил о притеснениях венгров на Западе Украины. Мол, Украина отбирает у венгров их права. Петер Сийярто заявил, что в западной половине Украины происходит "концентрированная, серьезная атака на венгерское общество".