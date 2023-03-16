Си Цзиньпин в поисках правильного ответа: между какими тремя решениями балансирует Китай

Президент Китая Си Цзиньпин планирует совершить весенний визит в Россию. Вероятно, сейчас китайский руководитель оказался на развилке и пытается выбрать наиболее выгодный для себя путь.

Об этом 24 Канала рассказал министр иностранных дел Украины в 2007-2009 годах Владимир Огрызко. По его словам, Китай пытается взвешенно оценить все риски. тесного сотрудничества с Россией.

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Россия – выгодный партнер для Китая

Владимир Огрызко объяснил, что Китай оказался в достаточно сложной ситуации.

Он, безусловно, не хочет, чтобы Россия потерпела тотальное поражение, потому что тогда Китай остается один на один в своем противостоянии с коллективным Западом,

– подчеркнул он.

По его мнению, Россия – это однозначно экономический карлик.

"Это страна, которая теперь превращается вместо сырьевого приложения к Западу в сырье к Китаю", - подчеркнул он.

Огрызко рассказал, что благодаря ядерным мощностям Россия и компенсирует свою экономическую карликовость.

Такой партнер Китая в принципе нужен,

– отметил он.

По его словам, китайские власти совсем не хотят, чтобы Россия стала изгнанником или вообще распалась.

Владимир Огрызко рассказал, почему Китай все еще не определился, на чьей стороне ведет игру: смотрите видео

Китай ищет для себя выгоду

Владимир Огрызко отметил, что, с другой стороны, Китай рассматривает сотрудничество с Россией как путь к возвращению своих исторических земель.

"Там дальше недалеко продвинуться и на Север, потому что это пустые территории, где средняя плотность населения 1 человек на квадратный километр – это пустота", – пояснил он.

По мнению экс-министра иностранных дел, Китай, безусловно, не прочь был бы получить всю восточную Сибирь как приз от распада РФ.

Впрочем, возникает вопрос, появится ли возможность реализовать задуманное.

Три пути для Китая

Огрызко убежден, что Китай оказался на развилке, когда с одной стороны хочется забрать свое, а с другой стороны можно все проиграть.

Это такой баланс между тем, как нужно поддерживать Россию и не ссориться с Западом.

– сообщил он.

По его словам, Китай сегодня является мировой фабрикой, производящей продукцию, потребляемую именно в Северном полушарии. Если он избавится от рынков сбыта в Северной Америке и Европе, то получит экономический коллапс.

"Он крутится среди таких факторов и думает, как же ему сбалансировать и одно, и другое, и третье", – заметил он.

Поэтому с одной стороны Китай пробует давать России сигналы идеологической поддержки. В то же время страна не хочет нарушать баланс на международной политической арене и портить отношения с Западом.

" С третьей стороны он полагает, как укрепиться на африканском континенте, в Азии, что делать с Россией, если вдруг она начнет разваливаться. И, собственно, Си Цзиньпин, мне кажется, в поисках правильного ответа на все случаи», – подчеркнул Огрызко.

По его мнению, Китаю сложно сделать решительный шаг на встречу выбора.

Китай может сильно пострадать

Бывший глава МИД объяснил, если Китай примет сторону России и начнет ей помогать в военном плане для достижения результатов в войне, он сразу столкнется со строгими экономическими санкциями.

Они будут очень-очень болезненными. Даже более болезненными, чем для России,

– убежден он.

По его словам, именно поэтому Китай пытается балансировать.

"Реальной угрозы для Запада у Китая не будет до тех пор, пока он не поднимет планку своих ядерных вооружений до уровня, скажем, российского или американского", – сообщил он.

Огрызко подытожил, что в настоящее время лучшего ядерного потенциала войско Китая не достигло.

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