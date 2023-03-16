Про це 24 Каналу розповів міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко. За його словами, Китай намагається зважено оцінити всі ризики тісної співпраці з Росією.

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Росія – вигідний партнер для Китаю

Володимир Огризко пояснив, що Китай опинився у доволі складній ситуації.

Він, безумовно, не хоче, щоб Росія зазнала тотальної поразки, тому що тоді Китай залишається сам на сам у своєму протистоянні з колективним Заходом,

– наголосив він.

На його думку, Росія – це, однозначно, економічний карлик.

"Це країна, яка тепер перетворюється замість сировинного додатка до Заходу у сировинний додаток до Китаю", – наголосив він.

Огризко розказав, що саме завдяки ядерним потужностям Росія і компенсує свою економічну карликовість.

Такий партнер Китаю в принципі потрібен,

– зазначив він.

За його словами, китайська влада зовсім не хоче, щоб Росія стала вигнанцем чи взагалі розпалася.

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Китай шукає для себе вигоду

Володимир Огризко зауважив, що з іншого боку Китай розглядає співпрацю з Росією як шлях до повернення своїх історичних земель.

"Там далі недалеко просунутися і на Північ, бо це порожні території, де середня щільність населення 1 людина на квадратний кілометр – це порожнеча", – пояснив він.

На думку екс-міністра закордонних справ, Китай, безумовно, не проти був би отримати весь східний Сибір як приз від розпаду РФ.

Втім постає питання, чи з'явиться можливість реалізувати задумане.

Три шляхи для Китаю

Огризко переконаний, що Китай опинився на роздоріжжі, коли з одного боку хочеться забрати своє, а з іншого боку можна все програти.

Це такий баланс між тим, як треба підтримувати Росію і не сваритися з Заходом,

– повідомив він.

За його словами, Китай сьогодні є світовою фабрикою, яка виробляє продукцію, що споживають саме в Північній півкулі. Якщо він позбудеться ринків збуту в Північній Америці та Європі, то отримає економічний колапс.

"Він крутиться серед таких факторів і думає, як же йому збалансувати і одне, і друге, і третє", – зауважив він.

Тому з одного боку Китай намагається давати Росії сигнали ідеалогічної підтримки. Водночас країна не хоче порушувати баланс на міжнародній політичній арені і псувати відносини із Заходом.

"З третього боку він думає, як зміцнитися на африканському континенті, в Азії, що робити з Росією, якщо раптом вона почне розвалюватися. І власне Сі Цзіньпін, мені здається, в пошуках правильної відповіді на всі випадки", – наголосив Огризко.

На його думку, Китаю важко зробити рішучий крок на зустріч вибору.

Китай може сильно постраждати

Колишній очільник МЗС пояснив, якщо Китай візьме сторону Росії та почне їй допомагати у військовому плані для досягнення результатів у війні, він відразу зіштовхнеться із суворими економічними санкціями.

Вони будуть дуже-дуже болючими. Навіть більш болючими, ніж для Росії,

– переконаний він.

За його словами, саме через це Китай намагається балансувати.

"Реальної загрози для Заходу Китай не матиме до тих пір, поки він не підніме планку своїх ядерних озброєнь до рівня, скажімо, російського чи американського", – повідомив він.

Огризко підсумував, що наразі кращого ядерного потенціалу військо Китаю не досягло.

Позиція Китаю: основне