россияне не могут остановить движение сопротивления, – Соболевский рассказал о ситуации на Херсонщине

Оккупанты в Херсонской области панически боятся новых ударов ВСУ. Поэтому российские военные ходят по домам, расположенным недалеко от их военных объектов.

россияне собирают паспортные данные местных жителей и угрожают ответственностью за сотрудничество с ВСУ. Об этом 24 каналу рассказал первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

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Таким образом, российские захватчики пытаются держать в напряжении население Херсонской области.

Это такая форма устрашения. Это еще раз доказывает, что оккупанты не могут остановить движение сопротивления,

– подчеркнул Солобелевский.

Как херсонцы помогают ВСУ

Как отметил первый заместитель председателя Херсонского облсовета, россияне постоянно проводят поквартирную проверку жилищного фонда и не только вблизи военных объектов. Они формируют списки, кто в настоящее время проживает в домах.

"Таким образом оккупанты ищут лиц, недавно въехавших в квартиры. Они ищут партизан, потому что понимают, что у представителей сопротивления есть потребность время от времени менять место жительства", — сказал Солобевский.

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Он добавил, что все действия захватчиков напрасны, ведь местонахождение всех военных объектов врага уже давно известно ВСУ. Поскольку жители Херсона систематически сообщают эти данные теми каналами, которыми могут это сделать.

Уровень поддержки херсонцами Украины просто безумный. Количество коллаборантов просто скудное по сравнению с проукраински настроенным населением,

– отметил первый заместитель председателя Херсонского облсовета.

Он подчеркнул, что благодаря информации от херсонцев ВСУ и имеют возможность наносить точные удары по объектам врага.

Как россияне готовятся к псевдореферендуму

российские захватчики продолжают подготовку к псевдореферендуму в Херсонской области.

"Сейчас оккупанты работают над локациями, где планируют открывать так называемые "избирательные участки", а также формируют списки людей, которые там готовы работать", - рассказал Соболевский.

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По его словам, пока нет информации о том, что россияне начали производить или завозить в Херсонскую область "избирательные бюллетени".

Маловероятно, что так называемый референдум состоится в ближайшее время. Но такой сценарий они все-таки могут реализовать. Они готовят шоу, результаты которого предопределены,

– отметил первый заместитель председателя Херсонского облсовета.

оккупанты устраивают рейды

российские захватчики продолжают терроризировать предпринимателей в Херсонской области. По информации местных жителей, в село Горностаевка приехал российский спецназ. оккупанты налетели на местные магазины и изъяли все гривны из касс.

Такой рейд именно для изъятия гривны – это, наверное, впервые. Это больше похоже на ограбление,

– сказал Соболевский.

Он напомнил, что ранее россияне изымали из магазинов терминалы, чтобы люди не могли рассчитываться банковскими картами. А также останавливали работу торговых точек, владельцы которых отказывались "перерегистрироваться" якобы по российским законам.

Об открытии русских школ на Херсонщине

россияне пытаются запустить образовательный процесс в Херсонской области. Как рассказал Соболевский, оккупационные власти предлагают родителям единовременную помощь на подготовку ребенка к школе.

Также оккупанты готовы платить родителям какие-то деньги, если те отдали ребенка в российскую школу. Они понимают, что скоро 1 сентября, а количество детей, готовых учиться по российской программе, очень мало. Поэтому пытаются покупать лояльность со стороны нашего населения, – сказал он.

Первый заместитель главы Херсонского облсовета добавил, что россияне громко анонсировали открытие российских школ, однако у них возникли серьезные проблемы.

"В некоторых школах в штате – 3-4 человека, среди которых – директор, его заместитель... Учителей не хватает, они отказываются работать ", – сообщил Соболевский.

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