В Крыму за последние полгода люди все чаще публично признаются в любви к Украине, – Бабин
За 8 лет оккупации Крыма россия пыталась насаждать там свои идеи. Несмотря на это, население полуострова в большинстве своем не воспринимает российских захватчиков.
Об этом 24 каналу рассказал представитель президента Украины в АР Крым в 2017 – 2018 годах Борис Бабин. По его словам, особенно поддержка Украины в Крыму выросла после 24 февраля 2022 года.
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Как отметил Бабин, жители полуострова начали более открыто выражать свою позицию и распространять проукраинскую информацию.
С началом полномасштабной российской агрессии уровень публичного выражения проукраинских настроений в Крыму значительно вырос. Об этом свидетельствует распространение листовок, проукраинские надписи, побитые машины оккупантов,
– отметил экс-представитель президента в АР Крым.
Настроения в оккупированном Крыму
Бабин отметил, что россия в течение 8 лет проводила политику преступной колонизации полуострова.
"Сейчас в Крыму часть населения проживает незаконно. Это тысячи человек, прибывших из государства-агрессора. Вряд ли мы можем от них ждать какой-то поддержки Украины", – отметил он.
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Впрочем, большинство постоянного населения полуострова не воспринимало факта оккупации. Однако вынуждено было адаптироваться к сложившимся условиям.
Люди жили условно в серой зоне, понимая, что, к сожалению, ситуация надолго. Жители Крыма планировали ближайшую перспективу для жизни в условиях оккупации,
– сказал Бабий.
"Люди осознали, что от них многое зависит"
Однако, по словам бывшего представителя президента в Крыму, сейчас ситуация коренным образом изменилась.
Мы понимаем, что российская агрессия неотвратимо завершится. В историческом измерении речь идет не о десятилетиях. Победа Украины будет намного быстрее, это вопрос месяцев, максимум года. Это уже совершенно другая временная система координат для жителей Крыма,
– отметил Бабин.
Люди с проукраинскими взглядами в Крыму осознали, что от них многое зависит.
"Жители полуострова верят, что ситуация обязательно изменится уже очень скоро. А это стимул для действий", – добавил Бабин.
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