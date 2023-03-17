Десантис – это такая реинкарнация Трампа, – аналитик объяснил спор в США относительно Украины

Губернатор Флориды и член республиканской партии Рон Десантис заявил, что бесконечная помощь Украине – не в интересах США. Среди республиканцев произошел раскол: одни поддерживают Украину, а другие – "трамписты".

Об этом в эфире 24 Канала рассказал глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук. По его словам, в США большинство поддерживает Украину, поэтому часть избирателей республиканской партии может отойти из-за таких заявлений, которые делает Десантис и другие.

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Раскол среди республиканцев

Рыбарчук отметил, что у республиканской партии США произошел раскол. Среди членов партии есть союзники Украины, которые не представляют, как можно поддерживать Россию, а есть сторонники риторики Дональда Трампа.

Есть часть "трампистов". Молодой и циничный Десантис – это такая реинкарнация Трампа, только он умнее и младше. Некоторые американские эксперты говорят, что он залез огород в Трампа, чтобы забрать у него часть избирателей,

– заметил он.

Глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" убежден, что часть избирателей республиканской партии может отойти из-за таких заявлений, которые делает Десантис и другие.

По мнению Олега Рыбачука, раскол среди республиканцев – большая мотивация для администрации президента США Джо Байдена не затягивать с предоставлением Украине необходимого вооружения.

"Также нужно определиться с конечной целью. Если конечная цель – победа, то в их внутриполитических интересах достичь ее в этом году, а не откладывать на следующий год, когда уже начнется активная кампания (президентская – 24 Канал)", – считает эксперт.

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США поддерживают Украину

Как утверждает Рыбарчук, большинство в Соединенных Штатах поддерживают Украину. Он припомнил, как ездил во Флориду выступать на конференции в международном институте перед испаноязычной публикой.

"Я был удивлен, сколько людей сочли нужным подойти и выразить свою поддержку. В среднем США симпатизируют украинцам, знают, что у нас война, кто на нас напал и хотят нас поддержать. Для политики это важно", – добавил он.

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