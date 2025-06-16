Послевоенное восстановление, энергетическая безопасность и не только: Австрия расширяет поддержку Украины
- Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом в Вене 16 июня.
- Он подчеркнул важность того, что поддержка Австрией Украины расширяется и сказал, в каких именно направлениях.
Австрия расширяет поддержку Украины. В частности, речь идет о гуманитарном разминировании, возвращении похищенных Россией украинских детей, энергетической безопасности и не только.
Об этом сообщил президент после встречи с федеральным президентом Александром Ван дер Белленом и госпожой Дорис Шмидауэр в Вене, информирует 24 Канал.
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Австрия расширяет поддержку Украины
Президент рассказал о встрече с Федеральным президентом Александром Ван дер Белленом и госпожой Дорис Шмидауэр в Вене.
Важно, что поддержка Австрией Украины расширяется: гуманитарное разминирование, возвращение похищенных Россией украинских детей, энергетическая и кибербезопасность, совместная европейская санкционная политика и послевоенное восстановление Украины,
– сообщил Зеленский.
Лидер страны сообщил об углублении сотрудничества наших государств на уровне общин и регионов. Также Зеленский проинформировал о привлечении австрийского частного бизнеса для устойчивости Украины.
Гарант поблагодарил Австрию, австрийскому народу и Александру Ван дер Беллену и госпоже Дорис Шмидауэр за поддержку Украины и наших людей.