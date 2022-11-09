"Боятся и выжидают момент": почему затихло пророссийское лобби в Европарламенте
9 ноября 2022 , 14:56Читати новину українською
Пророссийское лобби в Европарламенте затихло, и это довольно ощутимо. Есть некоторые парламентарии из "левого крыла", которые были на прощальном ужине с российским послом Чижовым.
Об этом 24 каналу рассказал евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс. Он также отметил, что Чижов – всегда выступал против единства Евросоюза и всегда был ярым противником Украины.
Читайте также Британия объявила о помощи Украине: что предоставят
Совершенно точно в Европарламенте пророссийские политики, но они ждут момента, чтобы поднять голову и начать говорить все то, что мы слышали раньше.
Подробнее о пророссийском лобби в Европарламенте: смотрите видео
Сейчас они молчат, потому что, во-первых, – сейчас высказываться против Украины непопулярно и также следует отметить, что они боятся получить большую волну критики.
Украина продолжает получать помощь от Запада
- 7 ноября Украина получила первые ЗРК NASAMS. Также наше государство получило испанские системы Aspide. Это оружие существенно усилит украинскую армию и сделает наше небо более безопасным.
- Советник по безопасности США Джейк Салливан 4 ноября с визитом посетил Украину. Во время брифинга он подчеркнул, что Белый дом обещает предоставить Украине помощь, необходимую для освобождения Херсона.
- Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что Соединенные Штаты скоро предоставят нашей стране очередной пакет военной помощи. В него войдут новые системы ПВО Hawk 23, германские оборонные установки IRIS-T, американские NASAMS и французские Crotale.
- Мощную военную помощь Украине анонсировала также Испания. В нее войдут, в частности, системы противовоздушной обороны, зенитно-ракетные комплексы и ракеты.