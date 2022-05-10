Поддержка важна и ценна: Зеленский встретился с главами МИД Германии и Нидерландов
Источник:телеграм Владимира Зеленского
Сегодня состоялась встреча Владимира Зеленского с министрами иностранных дел Германии и Нидерландов. Президент Украины поблагодарил их за поддержку и солидарность с украинским народом.
В своем телеграм-канале Президент Украины Владимир Зеленский поделился фрагментом видео со встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок и министром иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстрой.
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Поддержка со стороны ваших стран важна и ценна для нас. Спасибо, что сегодня вы рядом и солидарны с украинским народом,
– написал Зеленский.
Владимир Зеленский на встрече с министрами МИД Германии и Нидерландов / скриншот с видео Зеленского
Президент выразил надежду, что совместными усилиями удастся победить врага и вернуть территории Украины, права и свободы украинских граждан.
Анналена Бербок и Вопке Хукстра / скриншот с видео Зеленского
Детали встречи сообщим позже.
Министры иностранных дел Германии и Нидерландов посетили многострадальные украинские города
Напомним, что дипломаты сегодня посетили Бучу и Ирпень в Киевской области.
Глава Киевской ОВА Александр Павлюк встретил министра Нидерландов и показал разрушенные россиянами территории города Ирпень. Павлюк рассказал, как с первого дня нападения россияне уничтожали гражданские объекты и дома мирного населения.
Анналена Бербок посетила Бучу, где своими глазами смогла увидеть все разрушения. Также местный священник показал дипломату видео с убитыми людьми общины. Министр отметила, что город Буча стал страшным символом украинско-российской войны – из-за убийств, изнасилования и пыток гражданских.
К слову, министр иностранных дел Анналена Бербок стала первой немецкой чиновницей, которая приехала в Украину после начала полномасштабной войны, сообщило издание Welt.
Последние заявления Германии:
- Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна будет в дальнейшем помогать Украине в войне с Россией. Он подчеркнул, что президент России Путин попросту не оставил им другого выбора.
- Также Олаф Шольц заявил, что с России не будут снимать санкции, пока Кремль не достигнет мирного соглашения с Украиной.
- Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебестрейт назвал слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова "абсурдной пропагандой". Лавров сравнил президента Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером.