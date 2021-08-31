Подготовка к запуску первой нитки "Северного потока-2" почти завершена, – "Газпром"

Российский "Газпром" заявил, что завершает пусконаладочные работы на 1 нитке газопровода "Северный поток-2". Ее планируют ввести в эксплуатацию в ближайшее время.

Также российская компания заявила, что укладка 2 нити тоже на завершающем этапе. Об этом рассказал гендиректор компании "Газпром международные проектные центры 1" Александр Каримов.

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"Газпром" завершает работы над 1 нитью "Северного потока-2"

Каримов заявил, что в июне завершили укладку 1 нити.

Сейчас на завершающей стадии находятся пусконаладочные работы, которые обеспечат готовность первой нитки к началу коммерческой эксплуатации,

– заявил Каримов.

Он сказал также, что заключение 2 нити также на завершающем этапе.

Гендиректор российской компании дополнил, что они прилагают "максимум усилий, чтобы в ближайшее время газопровод "Северный поток-2" запустить в эксплуатацию".

Последние новости о российском газопроводе "Северный поток-2"

31 августа в Брюсселе сообщили, что в Еврокомиссии придают большое значение энергобезопасности Украины. Поэтому готовы провести консультации, запрошенные Киевом из-за дальнейшей реализации проекта "Северный поток-2".

Так ответили Украине на ноту главы МИД Дмитрия Кулебы для проведения консультаций по "Северному потоку-2" после объявления о сделке между ФРГ и США.

Кстати, 21 августа США и Германия договорились по газопроводу "Северный поток-2". Согласно договору, хотя договор о транзите газа через Украину и потеряет силу в 2024 году, Германия будет настаивать, чтобы его продлили на 10 лет.