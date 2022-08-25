Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, поступления западного оружия приближают масштабное контрнаступление ВСУ.

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Сроки подготовки к контрнаступлению

Несмотря на это, украинским военным нужно время на подготовку.

Я пытаюсь перевести в более-менее реалистичную плоскость всю информацию, которой мы владеем. Нам еще предстоит сформировать ударные группировки. А потом говорить о начале контрнаступления,

– подчеркнул Жданов.

Издание The New York Times сообщило о том, что западные партнеры начали готовить ВСУ к ближним контактным боям. По словам Жданова, качественная подготовка пехотинцев занимает минимум месяц, а то и полтора. Ведь нужно, чтобы военные имели навыки ближнего боя в разных условиях.

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"Этот вопрос как минимум месяца. Поступление оружия от Запада также займет от 2 до 4 недель. Тогда мы получим конец сентября (вероятно начало контрнаступления – 24 канал)", – сказал военный эксперт.

В то же время военный эксперт высказал предположение, что ударные группировки для контрнаступления могут быть готовы уже сейчас. Однако эта информация не объявляется публично.

Где ВСУ могут начать контрнаступление

По словам Жданова, сложно назвать основное направление контрнаступления, ведь сейчас мы не знаем точно, где какая группировка войск врага находится со стороны россии.

Было бы уместно усилить наши войска на Востоке, в частности в Донецкой области. Там до сих пор продолжаются ожесточенные оборонительные бои. Это единственное направление, где противник еще пытается совершить наступательные штурмовые действия наших позиций.

– отметил военный эксперт.

Он добавил, что есть информация о том, что россия перебрасывает в Украину 3 резервный танковый корпус.

"Вероятнее всего, он появится на Донецком направлении. Ведь это (захват Донбасса – 24 канал) – главная политическая задача, которую поставил путин перед российскими войсками", – сказал Жданов.

Почему США медлят с предоставлением самолетов Украине

Существенно помочь ВСУ в контрнаступлении могла бы авиация. В частности, в США рассматривают возможность поставки Украине боевых самолетов. Однако, как отметили в Пентагоне, этот процесс может занять годы.

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По мнению Жданова, одна из основных проблем состоит в том, что много времени занимает тренировка боевых пилотов.

Подготовка лётчика длится 3 месяца. Но это только отработка взлета и посадки. А боевое пилотирование – это минимум полгода. Следовательно, минимальная подготовка летчика длится минимум 9 месяцев,

– сказал военный эксперт.

Он добавил, что именно поэтому в США говорят о предоставлении самолетов Украине как о ближайшей перспективе. Однако когда это произойдет, говорить сложно.

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