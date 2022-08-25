Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, надходження західної зброї наближають масштабний контрнаступ ЗСУ.

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Терміни підготовки до контрнаступу

Попри це, українським військовим потрібен час на підготовку.

Я намагаюся перевести у більш-менш реалістичну площину всю ту інформацію, якою ми володіємо. Нам ще потрібно сформувати ударні угруповання. А потім говорити про початок контрнаступу,

– наголосив Жданов.

Видання The New York Times повідомило про те, що західні партнери почали готувати ЗСУ до ближніх контактних боїв. За словами Жданова, якісна підготовка піхотинців займає щонайменше місяць, а то і півтора. Адже потрібно, аби військові мали навички ближнього бою у різних умовах.

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"Це питання як мінімум місяця. Надходження зброї від Заходу також займе від 2 до 4 тижнів. Тоді ми отримаємо кінець вересня (ймовірний початок контрнаступу – 24 канал)", – сказав військовий експерт.

Водночас військовий експерт висловив припущення, що ударні угруповання для контрнаступу можуть бути готові вже зараз. Однак ця інформація не оголошується публічно.

Де ЗСУ можуть почати контрнаступ

За словами Жданова, складно назвати основний напрямок контрнаступу, адже зараз ми не знаємо достеменно, де яке угруповання військ ворога знаходиться з боку росії.

Було б дуже доречним підсилити наші війська на Сході, зокрема в Донецькій області. Там досі тривають найзапекліші оборонні бої. Це єдиний напрямок, де противник ще намагається здійснити наступальні штурмові дії наших позицій,

– зазначив військовий експерт.

Він додав, що є інформація про те, що росія перекидає в Україну 3 резервний танковий корпус.

"Найімовірніше за все, він з'явиться на Донецькому напрямку. Адже це (захоплення Донбасу – 24 канал) – головне політичне завдання, яке поставив путін перед російськими військами", – сказав Жданов.

Чому США зволікають з наданням літаків Україні

Суттєво допомогти ЗСУ у контрнаступі могла б авіація. Зокрема, у США розглядають можливість постачання Україні бойових літаків. Однак, як зазначили у Пентагоні, цей процес може зайняти роки.

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На думку Жданова, одна з основних проблем полягає у тому, що багато часу забирає тренування бойових пілотів.

Підготовка льотчика триває 3 місяці. Але це лише відпрацювання зльоту і посадки. А бойове пілотування – це мінімум півроку. Отже, мінімальна підготовка льотчика триває мінімум 9 місяців,

– сказав військовий експерт.

Він додав, що саме тому у США говорять про надання літаків Україні як про найближчу перспективу. Однак коли це станеться, говорити важко.

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Ситуація на фронті: коротко