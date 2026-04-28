Первую группу полицейских отправят на усиленные тренировки вскоре, – Клименко

В Нацполиции уже разработали и утвердили программы подготовки правоохранителей с учетом ошибок. Первые группы полицейских уже на следующей неделе отправятся на полигоны.

Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко для журналистов, передает Укринформ.

Что известно об усиленной подготовке полиции?

Игорь Клименко поднял ряд проблем в Национальной полиции Украины. В частности, вместе с главой НПУ и Нацгвардии уже реагируют на ошибки, в том числе в подготовке. Так, они разработали и утвердили программы подготовки.

По словам министра, со следующей недели первые около 200 человек заезжает на полигон.

Мы уже на этой неделе подбираем дополнительных инструкторов, это инструкторы спецподразделений Нацполиции. Это – инструкторы из подразделений военных, боевых бригад и корпусов, как я и говорил, Нацгвардии и Госпогранслужбы. Места на полигонах уже определены,

– уточнил Клименко.

Министерство будет уделять внимание психологической готовности к работе в полиции в экстремальных условиях войны, "когда очень много оружия, патронов, боеприпасов".

Глава МВД уточнил, что речь идет не об отправке всех полицейских на фронт. Ведь в боевых подразделениях насчитывается до 8 800 правоохранителей.

У нас есть боевые подразделения, и наши полицейские, которые прошли курс базовой военной подготовки, находятся на фронте,

– добавил Клименко.

Однако других полицейских, по словам Клименко, будут отправлять прежде всего в прифронтовые регионы. Они будут стажироваться там, где ежедневно документируют военные преступления и эвакуируют население.

Почему меняют подходы в полиции?

Двух патрульных задержали после якобы побега с места стрельбы в Киеве 18 апреля. Михаила Дробницкого и Анну Дудину подозревают в служебной халатности с тяжелыми последствиями. Их взяли под стражу до 18 июня, но впоследствии за них внесли залог.

В частности, глава Офиса Президента призвал пересмотреть подходы к работе в полиции. По мнению Кирилла Буданова, правоохранители часто боятся использовать оружие из-за риска судебного преследования. Поэтому нужен баланс: общество выполняет требования полиции, а полиция – действует в четких пределах.

Глава Нацполиции Иван Выговский считает, что информация о проблемах полиции может быть использована Россией против Украины.