Об этом 24 Каналу заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, отметив, что Украина все чаще бьет по аэродромам врага. Для этого используют крылатые ракеты и ударные БПЛА. К слову, российское минобороны проверило свои военные аэродромы "на устойчивость к массированным ударам".

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"Разве у них не подгорает каждый день? Что-то подгорает, поэтому, конечно, они хотят больше защитить свои объекты. Это понятно. Украина все чаще применяет различные средства воздушного нападения. В частности, ударные БПЛА большого радиуса действия", – сказал Игнат.

Российские аэродромы расположены не на границе. Они строятся удаленно. Спикер командования Воздушных сил ВСУ добавил, что до аэродромов врага доставали уже не раз. Говорится, в частности, о временно оккупированном Крыме.

Воздушные силы сколько раз уже по разным аэродромам доставали крылатыми ракетами. И, соответственно, другие Силы обороны, которые имеют возможность делать это беспилотниками ударными. И довольно-таки успешно,

– подчеркнул Игнат.

Украина бьет по российским аэродромам