Об этом 24 Каналу заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, отметив, что Украина все чаще бьет по аэродромам врага. Для этого используют крылатые ракеты и ударные БПЛА. К слову, российское минобороны проверило свои военные аэродромы "на устойчивость к массированным ударам".
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"Разве у них не подгорает каждый день? Что-то подгорает, поэтому, конечно, они хотят больше защитить свои объекты. Это понятно. Украина все чаще применяет различные средства воздушного нападения. В частности, ударные БПЛА большого радиуса действия", – сказал Игнат.
Российские аэродромы расположены не на границе. Они строятся удаленно. Спикер командования Воздушных сил ВСУ добавил, что до аэродромов врага доставали уже не раз. Говорится, в частности, о временно оккупированном Крыме.
Воздушные силы сколько раз уже по разным аэродромам доставали крылатыми ракетами. И, соответственно, другие Силы обороны, которые имеют возможность делать это беспилотниками ударными. И довольно-таки успешно,
– подчеркнул Игнат.
Украина бьет по российским аэродромам
- Украинские защитники 31 января атаковали аэродром "Бельбек" во временно оккупированном Крыму. ВСУ попали в пункт связи врага. В британской разведке считают, что эта атака еще больше подорвала потенциал российской авиации.
- Прилетело по аэродрому на полуострове и 6 января. Украинская армия ударила по аэродрому в Саках. Россияне потеряли пункт управления. Оккупанты пытались тщательно скрыть последствия.
- В ночь на 17 декабря 2023 года ВСУ и СБУ ударили по аэродрому "Морозовск" в Ростовской области. Украинские БПЛА преодолели не менее 300 километров. В результате удара повреждена российская техника.
- ГУР МО 19 декабря 2023 года атаковало беспилотниками Брянскую область и московские аэропорты. В российских аэропортах вводили план "Ковер" и задерживали рейсы на вылет и на прилет.