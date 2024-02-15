Так, в разных регионах врага уже провели соответствующие учения. Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал.

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Россия боится ударов по военным аэродромам

Российские пропагандисты заявили, что минобороны проверило военные аэродромы "на устойчивость к массированным ударам". Во время учений спецподразделения оккупационной армии отрабатывали восстановление взлетно-посадочных полос и мест стоянки самолетов.

По данным источников, учения проходили сразу в нескольких регионах, в частности, на западном и южном стратегических направлениях. К ним привлекли инженерно-саперные подразделения, которые ликвидировали воронки и восстанавливали капониры для защиты самолетов от обломков.

Российский военный эксперт пожаловался, что во время полномасштабного вторжения Украина регулярно атакует военные аэродромы агрессора. Также напугано высказал предположение, что "в будущем Россия может иметь дело с НАТО". Мол, поэтому все должно содержаться в исправном виде.

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