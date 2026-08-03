Надеюсь, что эта зима станет последней в нашей войне, – Буданов

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что Украина должна хорошо подготовиться к зиме и достойно пережить этот период.

Об этом Буданов рассказал в беседе с журналистами, сообщает 24 Канал.

Что известно о заявлении главы ОП?

По словам Буданова, Украина должна собрать все силы для того, чтобы подтолкнуть Россию к мирным переговорам. Он также подчеркнул, что Киеву сейчас нужно готовиться к зиме.

Я надеюсь, что эта зима станет последней в нашей войне, но мы должны пережить ее с достоинством. Это единственное, что может нас спасти,

– заявил Буданов.

По словам главы ОП, Россия рассчитывает на суровую зиму для Украины, однако Киев не может этого допустить.

Буданов подчеркнул, что Кремль меняет свою риторику, когда видит единство украинского общества.

Он отметил, что именно сила и сплоченность позволяют вести переговоры с Москвой с позиции уверенности.