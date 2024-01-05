Украинские пилоты закончат обучение в США до конца 2024 года: Игнат объяснил заявление партнеров

В Министерстве обороны США 4 января заявили, что наши пилоты смогут завершить подготовку на западных истребителях F-16 уже к концу 2024 года. В то же время, заявления наших партнеров имеют свои особенности.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, заявления партнеров нужно рассматривать под разным углом, передает 24 Канал.

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Игнат высказался о подготовке пилотов за границей

Представитель Воздушных сил отметил, что у нас есть несколько групп пилотов, которые учатся в разных странах. Поэтому срок, когда наши летчики закончат обучение в каждой из стран – разный.

В Британии через 2 года завершат курс подготовки. Есть другие страны, вы знаете, что в Дании проходит обучение передовая группа, которая летает с инструкторами. Мы говорим о них в первую очередь, они станут первыми, кто сможет уже выполнять задачи на F-16 в украинском небе,

– заявил он.

В то же время, Игнат подчеркнул, что в США ситуация с пилотами другая, ведь наша группа туда поехала позже и еще не проходит полеты с инструкторами. Пока там подготовка продолжается на другой стадии.

Он также сказал, что заявления для журналистов от наших партнеров следует воспринимать скептически, ведь они не слишком афишируют информацию о подготовке, которую проходят наши пилоты.

"Я не могу сейчас добиться, чтобы мне несколько фотографий прислали, чтобы я показал вам, что наши пилоты учатся. Закрыты очень наши партнеры, как в Дании, так и в Соединенных Штатах. Они говорят, всему свое время, без комментариев и так далее", – рассказал Игнат.

Спикер Воздушных сил также сказал, что, возможно, в США кто-то быстрее завершит подготовку уже летом 2024 года. Ведь у каждого пилота есть индивидуальная программа подготовки.

Мы целиком и полностью полагаемся на партнеров, потому что они ответственны за подготовку, и им виднее. Конечно, мы хотим все как можно скорее, поэтому рассчитываем на группу в Дании, которая первая уехала (на обучение – 24 Канал),

– подчеркнул Игнат.

Он подчеркнул, что это опытные украинские пилоты со знанием английского языка и рейтингом, позволяющим им быстрее пройти эту программу подготовки на истребителях F-16.

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