Вынес один урок: почему Трамп кардинально изменил подход к подбору команды на втором сроке

Став президентом США во второй раз, Дональд Трамп кардинально изменил подход к подбору команды. Главным критерием стала персональная лояльность, а не знания и опыт.

Такое мнение 24 Каналу высказал исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн, заметив, что компетентность большинства членов команды Трампа, мягко говоря, вызывает много сомнений. О чем, кстати, свидетельствует недавний скандал с секретным групповым чатом в Signal.

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Решится ли Трамп сейчас уволить кого-то из своей команды

Во время своей первой каденции Дональд Трамп пытался быть традиционным лидером. В частности, министром обороны США был Джеймс Мэттис, а министром внутренней безопасности был Джон Келли.

Как отметил исполнительный директор Renew Democracy Initiative, эти люди имели знания и опыт, однако для Трампа это стало уроком, что нельзя нанимать настоящих профессионалов. Ведь они будут спорить, не будут соглашаться и не будут персонально лояльны к тебе, а все же будут придерживаться конституции.

Сейчас все окружение президента США лояльно только к нему. Трамп понял это, поэтому я думаю, что сейчас маловероятно, что он уволит кого-то, например, Майкла Уолтца и Пита Хегсета,

– сказал Эпштейн.

По его словам, если Трамп уволит, к примеру, Уолтца или Хегсета, то это даст победу противникам президента США. Поэтому во время второй каденции Трампа, по мнению Эпштейна, будет меньше увольнений, потому что он нанимает только тех, кто персонально лояльны к нему.

Обратите внимание! Журналист Джеффри Голдберг случайно попал в секретный чат администрации Трампа, где обсуждали удары по Йемену. Майкл Уолтц полностью взял на себя вину, однако предположил, что журналист "мог спланировать это".

В наших интересах, чтобы Майкл Уолтц и Марко Рубио остались на своих должностях, чтобы был хотя бы маленький шанс, что можно будет что-то изменить. Пит Хегсет совсем другое дело. Он лояльный солдат Трампа, пропагандист и человек, который совершенно не знает как нужно управлять Пентагоном.

К слову, Трамп заявил, что не собирается никого увольнять на фоне скандала с групповым чатом в Signal, назвав это "фейковыми новостями" и "охотой на ведьм". Однако несмотря на то, что президент публично защитил своего подчиненного, он все же колебался относительно его дальнейшей судьбы в Белом доме.