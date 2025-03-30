Таку думку 24 Каналу висловив виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн, зауваживши, що компетентність більшості членів команди Трампа, м'яко кажучи, викликає багато сумнівів. Про що, до речі, свідчить нещодавній скандал із секретним груповим чатом у Signal.

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Чи наважиться Трамп зараз звільнити когось зі своєї команди

Під час своєї першої каденції Дональд Трамп намагався бути традиційним лідером. Зокрема, міністром оборони США був Джеймс Меттіс, а міністром внутрішньої безпеки був Джон Келлі.

Як зазначив виконавчий директор Renew Democracy Initiative, ці люди мали знання і досвід, однак для Трампа це стало уроком, що не можна наймати справжніх професіоналів. Адже вони будуть сперечатися, не погоджуватимуться і не будуть персонально лояльні до тебе, а все ж таки дотримуватимуться конституції.

Зараз все оточення президента США лояльне тільки до нього. Трамп зрозумів це, тому я думаю, що зараз малоймовірно, що він звільнить когось, наприклад, Майка Волца та Піта Гегсета,

– мовив Епштейн.

За його словами, якщо Трамп звільнить, до прикладу, Волца чи Гегсета, то це дасть перемогу противникам президента США. Тож під час другої каденції Трампа, на думку Епштейна, буде менше звільнень, бо він наймає лише тих, хто персонально лояльні до нього.

Зверніть увагу! Журналіст Джеффрі Голдберг випадково потрапив у секретний чат адміністрації Трампа, де обговорювали удари по Ємену. Майк Волц повністю взяв на себе провину, однак припустив, що журналіст "міг спланувати це".

У наших інтересах, щоб Майк Волц й Марко Рубіо залишилися на своїх посадах, аби був хоча б маленький шанс, що можна буде щось змінити. Піт Гегсет зовсім інша річ. Він лояльний солдат Трампа, пропагандист й людина, яка абсолютно не знає як потрібно керувати Пентагоном.

До слова, Трамп заявив, що не збирається нікого звільняти на тлі скандалу з груповим чатом у Signal, назвавши це "фейковими новинами" та "полюванням на відьом". Однак попри те, що президент публічно захистив свого підлеглого, він все ж таки вагався щодо його подальшої долі в Білому домі.