Подкрепление ВСУ уже имеет результаты в Бахмуте, но наступление России продолжается, – военный обозреватель

У русской армии есть прямая задача захватить Донецкую область. Об этом хорошо известно Вооруженным силам Украины.

Об этом в эфире 24 Канала сообщил военный обозреватель Денис Попович. По его словам, наступление в районе Кременной – Сватово направлено на 2 цели.

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По его мнению, первая цель – это вернуть территории, которые россияне потеряли во время осеннего контрнаступления, а именно часть Харьковской области. Есть данные о том, что они хотят наступать на Купянск – для этого концентрируют войска в Луганской области.

Второй целью военный обозреватель назвал – Лиман. Тогда россияне с севера смогут угрожать Славянскому и Краматорскому. Если же захватят Угледар, то смогут угрожать Марьинке.

Бахмут, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка – таким образом мы видим дугу и по ней они хотели бы наступать дальше на Донецкую область с целью ее захвата,

– объяснил Денис Попович.

Он акцентировал, что не говорит, удастся ли это врагу или нет. Военный обозреватель только указывает на возможные намерения россиян.

"Что касается Бахмута – ситуация тяжелая. Были данные о том, что мы там собираем подкрепление. Есть так же данные, что это подкрепление вступило уже в бой и достигло определенных результатов. Но о том, что наступление российской армии с целью окружения Бахмута полностью остановлено – пока так сказать не могу. Надо наблюдать и смотреть, что там будет дальше", – подытожил Попович.

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