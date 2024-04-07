В Подмосковье неизвестные напали на 2 полицейских: один из них погиб, другой ранен

В Ногинском районе Подмосковья 7 апреля неизвестные напали на двух полицейских. Из-за этого в российском регионе объявляли план "Сирена".

Последний раз подобный план объявляли, когда под Москвой произошел теракт в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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В Подмосковье совершили нападение на полицейских

Российские пропагандисты сообщили, что во время нападения полицейских было двое. По предварительным данным, один из них погиб, а другой после нападения находится в реанимации.

По данным россиян, тела полицейских обнаружил прохожий по дороге в рабочем поселке Фряново. Оба правоохранителя были без сознания.

Местные телеграм-каналы пишут, что один из правоохранителей был тяжело ранен. Нападавшие, как пишут очевидцы, скрылись с места событий на мотоцикле. В Подмосковье объявили план "Перехват".

Кроме того, российские пропагандисты опубликовали кадры с места нападения на полицейских. На фото можно увидеть, что это произошло в лесистой местности.



На двух полицейских напали в Подмосковье / Фото из российских телеграм-каналов

В министерстве внутренних дел России сообщили, что двое сотрудников двух управлений "Щелковское" проводили оперативные мероприятия по задержанию наркодилера в Подмосковье. Так, полицейские, в частности, помощник участкового и оперуполномоченный в районе Черноголовки устроив засаду на наркодилера, и когда он пришел, собирались задержать его, а тот открыл огонь из пистолета.



Сейчас нападающего на российских правоохранителей разыскивают / Фото из российских телеграм-каналов

Между тем следственный комитет сообщил, что после нападения возбуждено уголовное дело в связи с посягательством на жизнь полицейских. В российском мвс отметили, что разыскивают мужчину, который "оказал вооруженное сопротивление при задержании".

Ранее под Москвой произошел теракт в "Крокус Сити Холле"