Востаннє подібний план оголошували, коли під Москвою відбувся теракт у "Крокус Сіті Холі". Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.
Цікаво Чи дійсно у Росії збільшилося охочих воювати після "Крокуса": у Зеленського дали чітку відповідь
У Підмосков'ї здійснили напад на поліцейських
Російські пропагандисти повідомили, що під час нападу поліцейських було двоє. За попередніми даними, один із них загинув, а інший після нападу перебуває у реанімації.
За даними росіян, тіла поліцейських виявив перехожий дорогою в робочому селищі Фрянове. Обидва правоохоронці були без свідомості.
Місцеві телеграм-канали пишуть, що одного із правоохоронців було важко поранено. Нападники, як пишуть очевидці, зникли з місця подій на мотоциклі. У Підмосков'ї оголосили план "Перехоплення".
Крім того, російські пропагандисти опублікували кадри з місця нападу на поліцейських. На фото можна побачити, що це сталося в лісистій місцевості.
На двох поліцейських напали в Підмосков'ї / Фото з російських телеграм-каналів
У міністерстві внутрішніх справ Росії повідомили, що двоє співробітників двох управління "Щовківське" проводили оперативні заходи щодо затримання наркозбувача у Підмосков'ї. Так, поліцейські, зокрема, помічник дільничного та оперуповноважений в районі Чорноголівки влаштувавши засідку на наркодилера, і коли він прийшов, збиралися затримати його, а той відкрив вогонь із пістолета.
Наразі нападника на російських правоохоронців розшукують / Фото з російських телеграм-каналів
Тим часом слідчий комітет повідомив, що після нападу порушено кримінальну справу у зв'язку із зазіханням на життя поліцейських. У російському мвс зазначили, що розшукують чоловіка, який "вчинив збройний опір під час затримання".
Раніше під Москвою стався теракт в "Крокус Сіті Холі"
- У Підмосков'ї ввечері 22 березня невідомі чоловіки з автоматами відкрили вогонь у "Крокус Сіті Хол" у Підмосков'ї. Внаслідок цього інциденту загинуло 145 осіб, а ще 551 людина зазнала поранень.
- Наразі відомо, що суд заарештував 7 осіб, які причетні до стрілянини у "Крокусі". Усіх чоловіків уже відправили в СІЗО.
- Варто зазначити, що відповідальність за вчинений теракт взяла на себе ІДІЛ. З усім тим Кремль постійно шукає у стрілянині "український слід" і навіть офіційно звинуватив нашу державу у цьому злочині, не надавши вагомих доказів цьому.