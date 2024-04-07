Востаннє подібний план оголошували, коли під Москвою відбувся теракт у "Крокус Сіті Холі". Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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У Підмосков'ї здійснили напад на поліцейських

Російські пропагандисти повідомили, що під час нападу поліцейських було двоє. За попередніми даними, один із них загинув, а інший після нападу перебуває у реанімації.

За даними росіян, тіла поліцейських виявив перехожий дорогою в робочому селищі Фрянове. Обидва правоохоронці були без свідомості.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що одного із правоохоронців було важко поранено. Нападники, як пишуть очевидці, зникли з місця подій на мотоциклі. У Підмосков'ї оголосили план "Перехоплення".

Крім того, російські пропагандисти опублікували кадри з місця нападу на поліцейських. На фото можна побачити, що це сталося в лісистій місцевості.



На двох поліцейських напали в Підмосков'ї / Фото з російських телеграм-каналів

У міністерстві внутрішніх справ Росії повідомили, що двоє співробітників двох управління "Щовківське" проводили оперативні заходи щодо затримання наркозбувача у Підмосков'ї. Так, поліцейські, зокрема, помічник дільничного та оперуповноважений в районі Чорноголівки влаштувавши засідку на наркодилера, і коли він прийшов, збиралися затримати його, а той відкрив вогонь із пістолета.



Наразі нападника на російських правоохоронців розшукують / Фото з російських телеграм-каналів

Тим часом слідчий комітет повідомив, що після нападу порушено кримінальну справу у зв'язку із зазіханням на життя поліцейських. У російському мвс зазначили, що розшукують чоловіка, який "вчинив збройний опір під час затримання".

Раніше під Москвою стався теракт в "Крокус Сіті Холі"