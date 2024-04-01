В Подмосковье горит завод "Электроизолит": в пламени – три тысячи квадратных метров

В Хотьково под Москвой вспыхнул пожар на заводе электроизоляционных материалов "Электроизолит". Предварительно, огонь охватил пропиточный цех.

Площадь пожара – 3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Пожар на заводе электроизоляционных материалов "Электроизолит"

В городе Хотьково в Московской области возник серьезный пожар на территории предприятия "Электроизолит". Огонь охватил крышу одного из корпусов.

По информации российских СМИ, пожар произошел именно на крыше цеха пропитки тканей. Огонь охватил 3 тысячи квадратных метров площади. Эвакуированы 34 человека.

Они также отмечают, что завод специализируется на изготовлении электроизоляционных систем – соответственно, там много горючих материалов.

Пожар на заводе "Электроизолит" / видео росСМИ

Предварительно, пострадавших нет. О причинах пожара пока информации нет.

Пожары в России: последние новости

Сегодня также в России горело военное предприятие "Уралмаш" в Екатеринбурге. Как пишут в сети, огонь вспыхнул на складе, где хранятся лакокрасочные материалы. Спасатели предупреждают о возможности взрыва и широкого распространения пламени.

Утром 23 марта НПЗ в Саратове атаковали украинские дроны. В росСМИ заявили, что беспилотник якобы подавили силами РЭБ, но он упал на территорию предприятия. Вследствие этого там возник пожар на площади 10 квадратных метров.

Немного ранее также сообщали, что в Белгороде после взрывов над городом начал подниматься дым. Местные телеграм-каналы писали, что пожар вспыхнул в частном секторе. Из публикации российского минобороны становится понятно, что пожар возник в результате работы российской "пе-ве-о".

"Электроизолит" - крупнейший многопрофильный завод электротехнической отрасли, на нем производят изоляционные материалы.