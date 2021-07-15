Подняли автобус, чтобы вызволить мотоциклиста: возле Львова произошло крупное ДТП – фото

В Винниках, недалеко от Львова, 13 июля мотоциклист попал под колеса маршрутки. Очевидцы аварии были вынуждены поднять автобус, чтобы высвободить мужчину.

ДТП случилось в центре города, на углу улиц Галицкой и Франко. Обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

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Мотоциклист попал под колеса маршрутки

Примерно в 13:10 в центре Винник произошло ДТП.

На пересечении улиц Галицкой и Франко мотоциклист столкнулся с автобусом №110 сообщением Львов – Чишки.

Очевидцы аварии рассказали, что автобус выезжал с улицы Франко. Водитель решил остановиться, чтобы взять дежурных пассажиров.

В этот момент на большой скорости по Галицкой ехал мотоциклист.

Он попал под колеса автобуса, поэтому прохожие должны были поднять его, чтобы высвободить мужчину.

К счастью, он выжил, однако очень травмировался.

На место ДТП немедленно вызвали правоохранителей и медиков.

Мотоциклиста госпитализировали. В результате аварии у него случился перелом руки.



Мотоциклист столкнулся с маршруткой / Фото "Винниківський вісник"

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Мотоциклист ехал на большой скорости

Женщина, которая воочию увидела аварию, рассказала, что мужчина ехал на бешеной скорости. Его мотоцикл жутко гудел, привлекая внимание прохожих. Когда автобус появился на Галицкой, то мотоциклист просто не смог затормозить. Перед столкновением его транспортное средство поднялось на заднее колесо.

Мужчина ударился о заднюю часть маршрутки и прочно застрял между асфальтом и колесом автобуса. Все прохожие сразу же бросились на спасение мотоциклиста. К счастью, рядом с местом ДТП расположена частная стоматологическая поликлиника. Именно ее работники первыми оказали необходимую медицинскую помощь пострадавшему.



Мужчина попал под колеса автобуса / Фото "Винниківський вісник"

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Вытаскивать мужчину из-под маршрутки было чрезвычайно трудно

Пассажир маршрутки Львов – Чишки отметил, что во время столкновения почувствовал невероятный удар. Автобус сразу же остановился, и все пассажиры вышли из салона.

Мотоцикл лежал на дороге, а мотоциклиста не было. Кто-то заглянул под автобус и перепугался. Молодой человек – мотоциклист – лежал под задним мостом автобуса. Одно из колес автобуса прижало ему ногу. Но он дышал и смотрел на людей,

– отметил мужчина.

Сначала водитель автобуса пытался просто отъехать. Однако задний мост маршрутки тянул и пострадавшего. Тогда водители других автомобилей принесли домкраты. Однако у них не было необходимой силы, чтобы поднять тяжелое транспортное средство.

"Затем все люди, которые оказались на месте ДТП, взялись руками за автобус и попытались его поднять. Это нам посчастливилось сделать, но колесо на рессорах не сдвинулось. Пришлось одним людям поднимать руками заднюю часть автобуса, а другим также руками – заднее колесо", – добавил пассажир.

Постепенно, подкладывая камни под колесо, неравнодушным наконец удалось освободить ногу мотоциклиста. После этого его передали в руки медиков.



Мужчину пытались спасти прохожие / Фото "Винниківський вісник"



Неравнодушные подняли маршрутку, чтобы высвободить мужчину / Фото "Винниківський вісник"