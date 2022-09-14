"Время нанести финальный удар": В ОП назвали 4 фактора, необходимых, чтобы выгнать рф из Украины
Источник:твиттер Михаила Подоляка
Михаил Подоляк рассказал, как можно ускорить окончание войны в Украине. При этом должны помочь международные партнеры.
Подоляк призвал мир предоставить Украине больше оружия
Украинские военные прилагают максимальные усилия, чтобы изгнать российских оккупантов. Однако в этом им нужна помощь.
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По словам советника руководителя Офиса Президента Михаила Подоляка, речь идет о:
- реактивных системах залпового огня MLRS, которые помогут разрушить логистику в тылу врага;
- танках и БТР, с помощью которых ВСУ будут освобождать территории;
- ПВО для защиты критической инфраструктуры;
- беспилотниках, чтобы наводить удары.
Пора нанести финальный удар по Империи Зла,
– подчеркнул Подоляк.
Накануне политик говорил, что освобождение Донецка или Луганска вызовет эффект домино. Это приведет к политической дестабилизации в россии. Именно поэтому Вооруженным Силам Украины нужно еще большее оружие.
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Как партнеры помогают Украине: последние новости
- 13 сентября СМИ заявили, что в ближайшие дни США могут объявить новый пакет военной помощи для Украины. Его стоимость, вероятно, составит 600 миллионов долларов.
- Премьер-министр Дании Эппе Кофод заявил, что его страна будет поставлять ВСУ зимнюю одежду и военную форму.
- Финляндия выделит Киеву военную помощь более чем на 8 миллионов евро.
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