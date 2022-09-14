"Время нанести финальный удар": В ОП назвали 4 фактора, необходимых, чтобы выгнать рф из Украины

Михаил Подоляк рассказал, как можно ускорить окончание войны в Украине. При этом должны помочь международные партнеры.

Подоляк призвал мир предоставить Украине больше оружия

Украинские военные прилагают максимальные усилия, чтобы изгнать российских оккупантов. Однако в этом им нужна помощь.

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По словам советника руководителя Офиса Президента Михаила Подоляка, речь идет о:

реактивных системах залпового огня MLRS, которые помогут разрушить логистику в тылу врага;

танках и БТР, с помощью которых ВСУ будут освобождать территории;

ПВО для защиты критической инфраструктуры;

беспилотниках, чтобы наводить удары.

Пора нанести финальный удар по Империи Зла,

– подчеркнул Подоляк.

Накануне политик говорил, что освобождение Донецка или Луганска вызовет эффект домино. Это приведет к политической дестабилизации в россии. Именно поэтому Вооруженным Силам Украины нужно еще большее оружие.

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