Ключевой момент войны – это падение Луганска или Донецка, – Подоляк

Деоккупация Луганска или Донецка станет ключевым моментом войны. После этого россияне сами уйдут из Крыма, поскольку оборонять его не смогут.

На Луганском направлении тоже разворачиваются активные боевые действия. Об этом сказал советник главы ОП Михаил Подоляк в эфире российского телеканала "Дождь".

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Перелом в войне произойдет, когда украинские военные освободят Луганск и Донецк,

– подчеркнул советник.

После этого оккупанты сбегут из Крыма. По словам Подоляка, Крыма как оборонного узла нет.

Могут ли быть мирные переговоры с россией

Подоляк убежден, что мирные переговоры между Украиной и россией могут быть только после успешных территориальных достижений ВСУ. Тогда Украина выдвинет свои ультимативные и жесткие требования.

Максимальная зачистка территории

Подоляк подчеркнул, что мы должны максимально зачистить территорию Украины от оккупантов. В частности, Херсонскую, Запорожскую, Донецкую области и т.д. Он еще раз подчеркнул, что принципиальными являются Донецкая и Луганская области, поскольку там все началось.

По мнению политика, дальше сценарии развития событий могут быть разными. Он не исключает, что в ближайшие несколько месяцев неожиданные события могут произойти в самой россии. Он даже допустил полный развал армии, бегства и региональные претензии внутри страны.

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