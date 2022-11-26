Это не о дожать до переговоров, – у Зеленского объяснили, почему Россия атакует Украину ракетами
Россияне атакуют Украину ракетными ударами, мол, чтобы добиться переговоров. Впрочем, в Офисе Президента объяснили, что на самом деле тактика оккупантов – другая.
Россияне и не говорят о переговорах. Само слово "переговоры" они используют только как элемент информационной кампании. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона, сообщает 24 канал.
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Захватчики хотят показать цивилизованному миру, будто они умеют не только убивать, но и разговаривать – якобы хотят переговоров. Однако Подоляк убежден, что это лишь элемент пропаганды, не более.
Цель ракетного террора – не переговоры
По совам Подоляка, россияне забрасывают страну ракетами не для того, чтобы дожать до переговоров. Это о других технологиях. Во-первых, это ненависть к Украине как явлению.
Другая цель оккупантов – спровоцировать бегство из Украины как можно большего количества людей, чтобы они поджали европейские страны. Россияне надеются, что тогда Европа будет склонять Украину к компромиссам и капитуляции.
Именно поэтому, подытожил советник, о переговорах не может быть и речи.
Предыдущая ракетная атака России
- Российские оккупанты 23 ноября атаковали Украину около 70 ракетами и дронами. Только украинскую столицу враг атаковал 31 ракетой. Враг обесточил АЭС, ТЭС и ГЭС. К сожалению, были погибшие и пострадавшие.
- В результате удара без света осталась значительная часть Украины. Применили экстренные отключения света.
- Отмечали, что ракетными ударами Россия якобы пытается принудить Украину к переговорам.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что Россия со всех сторон пытается выйти с нами на переговоры, чтобы взять паузу, чтобы собраться снова. Он подчеркнул, мы не должны идти на это, пока не освободим всю нашу землю.
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