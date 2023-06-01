Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отметил, что нужно фиксировать фамилии призывающих "присоединить к России Харьков". Ведь после проигрыша России в войны им придется отвечать за свои слова. Об этом он рассказал 24 Канала.

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Должны сидеть пожизненно

Подоляк уверен, что после поражения страны-агрессора Гладков, а также депутат Госдумы Андрей Гурулев, который предлагает "точечно бомбить Шебекино, чтобы бороться с Украиной", исчезнут. Ведь в России начнутся гражданские бунты.

И все они будут наказаны своими же россиянами. И Гладков, если успеет убежать, то убежит, а если нет – будет наказан,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

Однако сбежать им не удастся, потому что украинские власти все равно их достанут. И тогда такие, как Гладков и Гурулев, будут сидеть пожизненно. Ведь за пропаганду ненависти есть совершенно четкое уголовное правонарушение.

Не мирная революция, а бунт

"Вся эта их бравада, мол, "будем атаковать Варшаву" – и ничего они не будут атаковать. Они будут постепенно умирать – как государственные институции. А также будут терять контроль над территориями. На этих территориях, не украинцы, а граждане России, постепенно будут увеличивать свой агрессивный потенциал" , – подчеркнул Подоляк.

На самом деле это иллюзия, что в России может быть мирная революция. Там может быть только бунт. В этой стране есть множество людей, которые будут готовы взять оружие в руки.

"И они придут к этому Гладкову и скажут: "А давай мы твой дом перераспределим. Ты же 10 млрд взял на линию защиты. Давай мы сейчас найдем эти 10 миллиардов". И пусть тогда он будет рассказывать, какой Харьков куда он "присоединит", - подчеркнул он.

Михаил Подоляк ответил россиянам на призыв "присоединить" к России Харьковскую область: смотрите видео

Всегда будут лгать

Кроме того, после поражения России в войне на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей предстоит создать буферную зону. Эти территории должны быть демилитаризированы. Там не должно быть бронетехники, полигонов и т.д.

"И пусть в том Белгороде живут, как хотят. Они всегда будут жить в нищете, потому что это Россия. Они всегда будут врать", - уверен Михаил Подоляк.

Обратите внимание! Депутат российской Госдумы Андрей Гурулев также неожиданно отреагировал на то, что на территории Белгородской области РДК и легион "Свобода России" создают "напряженную ситуацию". А Россия из-за этого должна перебрасывать туда из Украины свои войска. И поэтому, по его мнению, "надо точечно бомбить Шебекино, управляемыми бомбами".

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