Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отметил, что нужно фиксировать фамилии призывающих "присоединить к России Харьков". Ведь после проигрыша России в войны им придется отвечать за свои слова. Об этом он рассказал 24 Канала.
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Должны сидеть пожизненно
Подоляк уверен, что после поражения страны-агрессора Гладков, а также депутат Госдумы Андрей Гурулев, который предлагает "точечно бомбить Шебекино, чтобы бороться с Украиной", исчезнут. Ведь в России начнутся гражданские бунты.
И все они будут наказаны своими же россиянами. И Гладков, если успеет убежать, то убежит, а если нет – будет наказан,
– подчеркнул советник главы ОПУ.
Однако сбежать им не удастся, потому что украинские власти все равно их достанут. И тогда такие, как Гладков и Гурулев, будут сидеть пожизненно. Ведь за пропаганду ненависти есть совершенно четкое уголовное правонарушение.
Не мирная революция, а бунт
"Вся эта их бравада, мол, "будем атаковать Варшаву" – и ничего они не будут атаковать. Они будут постепенно умирать – как государственные институции. А также будут терять контроль над территориями. На этих территориях, не украинцы, а граждане России, постепенно будут увеличивать свой агрессивный потенциал" , – подчеркнул Подоляк.
На самом деле это иллюзия, что в России может быть мирная революция. Там может быть только бунт. В этой стране есть множество людей, которые будут готовы взять оружие в руки.
"И они придут к этому Гладкову и скажут: "А давай мы твой дом перераспределим. Ты же 10 млрд взял на линию защиты. Давай мы сейчас найдем эти 10 миллиардов". И пусть тогда он будет рассказывать, какой Харьков куда он "присоединит", - подчеркнул он.
Михаил Подоляк ответил россиянам на призыв "присоединить" к России Харьковскую область: смотрите видео
Всегда будут лгать
Кроме того, после поражения России в войне на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей предстоит создать буферную зону. Эти территории должны быть демилитаризированы. Там не должно быть бронетехники, полигонов и т.д.
"И пусть в том Белгороде живут, как хотят. Они всегда будут жить в нищете, потому что это Россия. Они всегда будут врать", - уверен Михаил Подоляк.
Больше о заявлении губернатора Белгородской области
- Последние недели в Белгородской области России очень неспокойно. Продолжаются обстрелы, атаки дронами, заходят ДРГ, представители которого имеют российские паспорта, чтобы демилитаризовать регион.
- Для предотвращения этого губернатор области Вячеслав Гладков предложил "присоединить" к России Харьковскую область. Мол, тогда обстрелы Белгородщины якобы прекратятся.
- Однако сомнительным мечтам Гладкова дал отпор городской голова Харькова Игорь Терехов. Он отметил, что в Харькове Белгородская область воспринимается исключительно как "БНР" (Белгородская Народная Республика – 24 Канал). Поэтому Гладкому лучше думать о другом.
- Также Терехова напомнил, что оккупанты пытались захватить Харьков с 24 февраля 2022 года. Однако в сентябре того же года они полностью покинули область.