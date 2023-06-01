Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк зазначив, що потрібно фіксувати прізвища тих, хто закликає "приєднати до Росії Харків". Адже після програшу Росії у війни їм доведеться відповідати за свої слова. Про це він розповів 24 Каналу.

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Мають сидіти довічно

Подоляк впевнений, що після поразки країни-агресорки Гладков, а також депутат Держдуми Андрєй Гурульов, який пропонує "точково бомбардувати Шебекіно, щоби боротися з Україною" зникнуть. Адже в Росії почнуться громадянські бунти.

І всі вони будуть покарані своїми ж росіянами. І Гладков, якщо встигне втекти, то втече, а якщо ні – то буде покараний,

– наголосив радник глави ОПУ.

Проте втекти їм не вдасться, тому що українська влада все одно їх дістане. І тоді такі, як Гладков та Гурульов сидітимуть довічно. Адже за пропаганду ненависті є абсолютно чітке кримінальне правопорушення.

Не мирна революція, а бунт

"Вся ця їхня бравада, мовляв, "будемо атакувати Варшаву" – та нічого вони не атакуватимуть. Вони поступово вмиратимуть – як державні інституції. А також втрачатимуть контроль над територіями. На цих територіях, не українці, а громадяни Росії, поступово збільшуватимуть свій агресивний потенціал", – підкреслив Подоляк.

Насправді це ж ілюзія, що в Росії може бути мирна революція. Там може бути тільки бунт. В цій країні є величезна кількість людей, які будуть готові взяти зброю до рук.

"І вони прийдуть до цього Гладкова і скажуть: "А давай ми твій будинок перерозподілимо. Ти ж 10 мільярдів взяв на лінію захисту. То давай ми зараз знайдемо ці 10 мільярдів". І нехай тоді він буде розповідати, який Харків куди він "доєднає", – наголосив він.

Михайло Подоляк відповів росіянам на заклик "приєднати" до Росії Харківську область: дивіться відео

Завжди будуть брехати

Крім того, після поразки Росії у війні на територіях Бєлгородській, Брянській, Курській областях потрібно буде створити буферну зону. Ці території мають бути демілітаризовані. Там не має бути бронетехніки, полігонів тощо.

"І хай собі в тому Бєлгороді живуть, як хочуть. Вони завжди будуть жити в злиднях, бо це Росія. Вони завжди будуть брехати", – впевнений Михайло Подоляк.

Зверніть увагу! Депутат російської Держдуми Андрєй Гурульов також несподівано відреагував на те, що на території Бєлгородської області РДК та легіон "Свобода Росії" створюють "напружену ситуацію". А Росія через це має перекидати туди з України свої війська. І тому, на його думку, "треба точково бомбардувати Шебекіно, керованими бомбами".

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