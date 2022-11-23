Теракты в Беларуси и Белгороде, – в Офисе Президента объяснили новую "тактику" России

Российские оккупанты выбрали новую тактику войны, одна составляющая из которой заключается в том, чтобы втянуть Беларусь в войну. Для этого захватчики готовят искусственные теракты.

Также Москва готовит теракты в Белгороде, чтобы россияне стали более лояльны войне. Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

К теме Кремль хочет осуществить провокации в Беларуси, чтобы втянуть ее в войну: в ISW оценили ситуацию

Тактика России состоит из 3 компонентов

Советник наметил тактику врага на этом этапе:

Теракты в Беларуси, чтобы вовлечь ее в сухопутную войну. Теракты в Белгороде, чтобы повысить лояльность россиян к войне. Информационная кампания по поводу пленных, чтобы дискредитировать Украину.

Подоляк напомнил, что именно Россия начала войну, разрушает города и убивает людей.

Что этому предшествовало

В главном управлении разведки Украины предупредили о возможных терактах возле белорусско-украинской границы. Таким образом, Путин ищет повод, чтобы втянуть Лукашенко в полномасштабную войну.

Однако специалисты ISW считают, что вовлечение Беларуси в полномасштабную войну очень маловероятно из-за шаткого властного положения Лукашенко.

Что касается информации о пленных – недавно в сети появилось видео, как российский военный во время сдачи в плен открыл огонь по бойцам ВСУ. После этого погибли остальные оккупанты, которые были на видео.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что россияне инсценировали сдачу в плен. Таким образом, они совершили военное преступление – открыли огонь на поражение военных ВСУ. Однако пропагандисты быстро подхватили тему. Они пытаются использовать "расстрел", чтобы показать, будто это иллюстрирует систематический подход Украины к военнопленным.

Смотрите также – Генштаб ВСУ записал срочное обращение к белорусам и россиянам: видео