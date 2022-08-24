Проявление беспомощности, – Подоляк о массированной ракетной атаке на День Независимости
24 августа 2022 , 21:33Читати новину українською
Источник:твиттер Михаила Подоляка
российские оккупанты 24 августа массово обстреливают украинские регионы. У Зеленского убеждены, что захватчики это делают от беспомощности.
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк удивляется, неужели агрессор еще не понял, что попытки запугать украинцев – абсолютно проигрышная идея.
Важно россияне ударили по пассажирским вагонам на станции Чаплино в Днепропетровской области: 15 погибших
Массированный обстрел Украины в День Независимости – очередное проявление беспомощности и террористической сущности российских варваров после шести месяцев позора и поражений,
– подчеркнул чиновник.
Подоляк посоветовал оккупантам лучше подумать о финальном "жесте доброй воли".
Обстрелы 24 августа: что известно
- Оккупанты ударили по Днепропетровщине, в частности, по станции Чаплино. Они попали в пассажирские вагоны, которые, в итоге, загорелись. К сожалению, не менее 15 человек погибли, еще 50 пострадали.
- Кроме того, сегодня россияне нанесли ракетный удар по домам в Синельниковском районе. Известно, что там погиб 11-летний ребенок.
- Вечером прилеты были в Хмельницкой области. 2 ракеты ударили по критической инфраструктуре Шепетовского района. На месте попадания вспыхнул пожар.
- В Миргороде Полтавской области россияне попали в военный аэродром. Ранее глава ОВА Дмитрий Лунин информировал о 4 "прилетах" по инфраструктуре города.
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